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В Киеве хлеб для льготников будут продавать по разной цене – скидки будут от 20% до 70%

Сегодня, 11:15

Стоимость хлеба по "Карточке киевлянина" будет зависеть от категории льготы

Фото: Сегодня
В Киеве хлеб для льготников будут продавать по разной цене – скидки будут от 20% до 70% //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2aa/0e1/5c52aa0e1147b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2aa/0e1/5c52aa0e1147b.jpg Другие новости Стоимость хлеба по «Карточке киевлянина» будет зависеть от категории льготы

В Киеве меняются правила продажи социального хлеба. Если раньше батон, хлеб "Украинский" и "Пшеничный" можно было купить по фиксированным низким ценам, теперь на эти продукты в киосках "Киевхлеба" по Карточке киевлянина будут предоставлять разные скидки, в зависимости от категории льготника.

В 150 киосках уже устанавливают специальные терминалы. По словам замглавы КГГА Марины Хонды, скидка на хлеб будет варьироваться от 20% до 70%. Максимальную дали членам семей погибших в боевых действиях на Востоке, детям-сиротам, праведникам Бабьего Яра. Лицам с инвалидностью вследствие войны, узникам концлагерей предоставят скидку в размере 60%, детям с инвалидностью с детства — 50%. Неработающие пенсионеры смогут заплатить на 25% меньше, а все остальные владельцы Карточки киевлянина без льгот смогут получать 20%-ную скидку. По словам Хонды, до конца недели новинка заработает в первых магазинах сети, а в течение месяца — во всех точках.

Вводят и другое новшество: со скидкой можно будет купить только одну единицу продукции в день на выбор."Раньше были случаи скупки социального хлеба предпринимателями, которые его перепродавали по рыночным ценам", — пояснили в КГГА.

Напомним, хлебная корзина в Украине подорожала на 25% с 1 марта 2018 года по 1 февраля 2019-го. Об этом написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в корзину вошло по килограмму пшеничного хлеба из муки высшего и первого сортов, а также килограмм ржаного хлеба и полкилограмма батона. "Все продукты демонстрировали рост: пшеничный хлеб из муки первого сорта – на 30%, ржаной хлеб – на 29%, батон – на 23% и пшеничный хлеб из муки высшего сорта – на 19%", – отметил эксперт.

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Тег Киев, льготы, хлеб, карточка киевлянина, киевхлеб, социальные продукты

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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