В Киеве из-за гриппа на карантин закрыли 25 школ

Гриппом и ОРВИ в столице заболели более 14 тыс. людей

Фото: Pixabay

В Киеве из-за гриппа на карантин закрыли 25 школ //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/7c3/ce8/5c47c3ce8c421.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/7c3/ce8/5c47c3ce8c421.jpg 2019-01-23T03:34:35+02:00 Другие новости Гриппом и ОРВИ в столице заболели более 14 тыс. людей

В Киеве из-за гриппа и ОРВИ на карантин полностью или частично закрыли 25 школ. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По состоянию на третью неделю 2019 года в столице зарегистрировано 14 тыс. 653 больных гриппом и ОРВИ, что почти на 600 человек превышает показатели за прошлую неделю. В городе наблюдается рост заболеваемости на 12,1%.

Среди всех больных зарегистрировано 8 тыс. 386 детей и 6 тыс. 267 взрослых. Среди всех больных детей 43,9% – школьники.

За прошедшую неделю в медицинские учреждения госпитализированы 162 человека, из которых 127 – дети.

Сейчас в Киеве полностью приостановлен образовательный процесс в 11 школах, частично – в 14. Руководители учебных заведений имеют право полностью или по классово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего количества учащихся по причине заболевания гриппом и ОРВИ.

Напомним, ранее мы сообщали о смерти от осложнений гриппа 16-летней девушки в Ровенской области – у жительницы Острожского района был подтвержден вирус гриппа группы А (H3N2). При этом ребенок не был вакцинирован от этой болезни.

Также стоит напомнить о рекомендациях врача-педиатра о том, как уберечь ребенка от гриппа и ОРВИ. Кроме того, специалист рассказал о мифах в борьбе с гриппом и ОРВИ. Так, соль в нос и чай от простуды не помогают больным.

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