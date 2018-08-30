От ОРЗ вакцины не спасают: педиатр дал совет, как уберечь детей в новом эпидсезоне

В первую очередь нужно отслеживать наличие эпидемии в тех коллективах, которые посещает ребенок

Вакцина может уберечь человека лишь от вируса гриппа, но не спасет от других инфекций. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил врач-педиатр Денис Арман.

По мнению специалиста, вакцинироваться накануне эпидсезона, который, по данным Минздрава, начнется в Украине уже в октябре и будет спровоцирован циркуляцией вирусов A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09, A/Singapore/ INFIMH-16-0019/2016(H3N2) и B/Colorado/06/2017, нужно, но надо понимать, что вакцины защищают лишь от гриппа.

"Если человека привить от вирусов "Мичиган", "Сингапур" и "Колорадо", это не значит, что он не заболеет другими респираторными заболеваниями – аденовирусной инфекцией, риновирусной инфекцией, респираторно-синцитиальной инфекцией, вирусом парагриппа, от которых эти вакцины не защищают. А эти инфекции распространены, вызывают массу проблем со здоровьем и опасны не меньше, чем вирус гриппа", – говорит Арман.

Как считает педиатр, классический грипп встречается не так часто, как другие виды ОРВИ. Поэтому родителям нужно дополнительно позаботиться о здоровье своих детей, в первую очередь отслеживая наличие эпидемии в тех коллективах, которые посещает ребенок.

"Самый главный момент – это посещение закрытых коллективов, детских садов и школ. Как известно, "садиковые" и "школьные" дети болеют чаще, чем те, которые не посещают коллективы. К слову, пик заболеваний приходится на начало образовательного сезона и на праздники, когда дети больше контактируют между собой. При этом "витаминки-апельсинки" не спасут. Ребенок может закаляться все лето, употреблять витамины, но все равно может заболеть, если в коллективе будет находиться носитель вируса. Моя главная рекомендация – родители должны интересоваться, есть ли медсестра в садике и в школе, как часто проводится осмотр детей в период эпидемии, допускаются ли больные дети в учреждение, как решается вопрос со справками. Инфекционный контроль невероятно важен", – дополняет врач.

Кроме того, нужно придерживаться общих рекомендаций – организовать полноценное питание ребенку, отдых и оздоровительные процедуры в летний сезон, одевать ребенка по погоде, чтобы ему не было жарко и он не потел.

Напомним, Министерство здравоохранения обнародовало названия штаммов гриппа, которые согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения будут циркулировать в Украине в новом эпидсезоне.

Ранее мы писали о том, что эпидемия гриппа и острых респираторных заболеваний наблюдалась и прошлой осенью, однако тогда эпидемиологический порог превышен не был.

Стоит напомнить о советах специалистов на время эпидемии гриппа и ОРВИ: медики дали рекомендации, которые позволят сэкономить на лекарствах.