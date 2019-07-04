В Киеве установят цветочный рекорд

В столице зарегистрируют наибольшее количество цветочных инсталляций к древнегреческим мифам

SERGEI SUPINSKY. Фото: AFP

В Киеве в птницу, 5 июля, в 17:00 на территории Печерского ландшафтного парка, где проходит выставка "Цветочная Эллада", представители национального Реестра рекордов Украины зарегистрируют наибольшее количество цветочных инсталляций к древнегреческим мифам. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Будут представлены 17 композиций со скульптурами и больше 150 тысяч ярких цветов, которые символизируют греческую мифологию, мир древнегреческих богов и сюжеты Илиады", - говорится в сообщеении.

В этот день организаторы подготовили для посетителей интересную развлекательную программу: выступления фольклорных коллективов, игру на арфе, мастер-класс по греческому танцу сиртаки, конкурсы. Также все гости "Цветочной Эллады" имеют возможность выиграть путешествие на двоих в Грецию.

Ранее в Национальном ботаническом саду имени Гришко в Киеве начался период цветения необычных каштанов. А в начале июня на территории Национального ботанического сада имени Гришко зацвели "винтажные" розы.

Также мы писали, что в столичном ботаническом саду академика Фомина собрались сотни людей. Они пришли не на экскурсию, а навести порядок. Центральные дорожки здесь убраны всегда, а вот отдаленные части сада – немного захламлены. Поэтому волонтеры решили собрать мусор.

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