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В Киеве установят цветочный рекорд

4 июля, 14:31

В столице зарегистрируют наибольшее количество цветочных инсталляций к древнегреческим мифам

SERGEI SUPINSKY
SERGEI SUPINSKY. Фото: AFP

В Киеве в птницу, 5 июля, в 17:00 на территории Печерского ландшафтного парка, где проходит выставка "Цветочная Эллада", представители национального Реестра рекордов Украины зарегистрируют наибольшее количество цветочных инсталляций к древнегреческим мифам. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Будут представлены 17 композиций со скульптурами и больше 150 тысяч ярких цветов, которые символизируют греческую мифологию, мир древнегреческих богов и сюжеты Илиады", - говорится в сообщеении.

В этот день организаторы подготовили для посетителей интересную развлекательную программу: выступления фольклорных коллективов, игру на арфе, мастер-класс по греческому танцу сиртаки, конкурсы. Также все гости "Цветочной Эллады" имеют возможность выиграть путешествие на двоих в Грецию.

Ранее в Национальном ботаническом саду имени Гришко в Киеве начался период цветения необычных каштанов. А в начале июня на территории Национального ботанического сада имени Гришко зацвели "винтажные" розы

Также мы писали, что в столичном ботаническом саду академика Фомина собрались сотни людей. Они пришли не на экскурсию, а навести порядок. Центральные дорожки здесь убраны всегда, а вот отдаленные части сада – немного захламлены. Поэтому волонтеры решили собрать мусор.


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Тег Киев, цветы, рекорд

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