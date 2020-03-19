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В Киеве молодожены пришли в ЗАГС в масках (видео церемонии)

19 марта, 19:20

Сергей Пономаренко

Влюбленные решили придерживаться требований карантина

В столице пара молодоженов расписалась в ЗАГСе в защитных масках. Несмотря на ограничительные меры, связанные с борьбой с коронавирусом, влюбленные не стали отказываться от запланированной церемонии. И поженились по всем правилами карантина. Кроме масок, надели также и перчатки. То же сделали и все гости праздника. Невеста немного была расстроена, говорит: из-за карантина свадьба была почти сорвана. Делать прическу и макияж пришлось самой. Молодожены отказались от празднования в ресторане. Не было и фотографа. Поэтому все самые теплые моменты снимали гости на телефоны. И все же карантин не помешал созданию новой семьи, а праздник, хоть и в тесном кругу, удался на славу.

"Мы решили не отменять это событие, мы решили подойти к нему, учитывая требования безопасности. Столько негатива я в свою сторону еще не слышала: какие мы, мол, плохие, и чему мы учим молодежь, и вообще – кто нам позволил, ведь это запрещено, и карантин и так далее. Эй! Но у нас праздник!", – говорит невеста Роксолана Ковальчук.

Напомним, с полуночи 17 марта в Киеве было решено ввести дополнительные ограничения в связи с коронавирусом. В мэрии прошло совещание по поводу введения карантина.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Кабинет министров Украины на своем заседании 11 марта принял несколько решений, которые должны не допустить распространения в Украине коронавирусной болезни COVID-19. Среди этих решений — общенациональный карантин — с 12 марта до 3 апреля.

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Киев свадьба карантин коронавирус

Источник: Сегодня

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