Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
28,79

Карантин в Украине: опубликовано постановление Кабмина

11 марта, 20:46

Елена Вус

Карантин из-за коронавируса продлится в Украине с 12 марта по 3 апреля

В среду вечером, 11 марта, на сайте Кабинета министров опубликовано постановление о предотвращении распространения на территории Украины коронавируса.

Согласно со статьей 29 закона "О защите населения от инфекционных заболеваний" и с целью предотвращения на территории Украины коронавирусной инфекции, с учетом решения Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, правительство постановило:

1. Установить с 12 марта до 3 апреля 2020 на всей территории Украины карантин, запретив:

Реклама

  • посещение учреждений образования теми, кто его получает;
  • проведение всех массовых мероприятий, в которых принимают участие более 200 человек, кроме мероприятий, которые необходимы для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. Спортивные мероприятия разрешается проводить без участия зрителей.

2. Министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, областным, Киевской городской государственной администрации вместе с органами местного самоуправления обеспечить:

В тренде
В "Слуге народа" назвали главную причину увольнения Рябошапки
  • организацию выполнения и контроль за соблюдением на соответствующей территории требований этого постановления, своевременным и полным проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий;
  • представление каждый день Министерству здравоохранения информации об осуществлении мер относительно предотвращения распространения коронавируса для ее обобщения и информирования Кабинета министров.

Напомним, что в столице с 12 марта будут закрыты учебные заведения, а все мероприятия численностью более 60 человек отменят.

А КГГА опубликовала полный список мер противодействия коронавирусу. В частности, к работе работников предприятий и учреждений города Киева не будут допускать сотрудников с признаками ОРВИ.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин Украина постановление коронавирус Кабинет министров

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Отставка Кабмина: в
Отставка Кабмина: в "Слуге народа" объяснили, почему не уволили АваковаПолитика
В
В "Слуге народа" назвали главную причину увольнения РябошапкиПолитика
Рада может снова провести внеочередное заседание: Разумков назвал причину
Рада может снова провести внеочередное заседание: Разумков назвал причинуПолитика
"Отношение к Украине неоднозначное": что будет, если Трамп снова победит в СШАПолитика
Причастные к катастрофе MH17 участвовали в аннексии Крыма
Причастные к катастрофе MH17 участвовали в аннексии КрымаРоссия
Выборы президента США: эксперты назвали самого выгодного для Украины кандидата
Выборы президента США: эксперты назвали самого выгодного для Украины кандидатаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...