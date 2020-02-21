В Киеве может появиться канатная дорога, которая соединит Крещатый парк и Труханов остров

В Киеве может появиться канатная дорога. Это предусматривает проект генерального плана столицы, в частности, по Печерскому району.
Так, на семилетний этап предполагается создание канатной дороги, которая соединит Крещатый парк и Труханов остров. Кроме того, предусмотрено:
- строительство общественного комплекса спортивно-оздоровительного назначения на ул. Маккейна, 5;
- строительство и реконструкция учреждений дошкольного и школьного образования (12 объектов);
- строительство правобережного подхода к Дарницкому мосту;
- строительство Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни и мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, на углу улицы Михаила Грушевского и Петровской аллеи;
- строительство транспортной развязки в разных уровнях на площади Героев Великой Отечественной Войны.
Отметим, что на данный момент проект генплана еще официально не утвержден, в марте пройдут общественные обсуждения.
Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко представил проект нового генплана Киева, который разрабатывался более 10 лет, в декабре прошлого года.
В 2014 году Кличко заявлял, что новый генплан Киева утвердят в 2015 году, однако он так и не был принят.
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