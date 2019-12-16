Кличко представил проект нового генплана Киева (видео)

Фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко представил проект нового генплана Киева, который разрабатывался более 10 лет. В частности, на своей странице в Facebook он опубликовал ролик с коротким резюме о генплане.

По словам Кличко, проект станет предметом общественных слушаний и обсуждений в начале 2020 года. Предложения, коррективы и замечания общественности будут учтены до принятия основного градостроительного документа столицы.

Глава КП "Киевгенплан" Сергей Броневицкий уточнил, что показатели действующего генплана, который рассчитан до 2020 года, очень устарели и давно не отвечают современным реалиям.

"В европейских странах, например, генпланы обновляют каждые 5 лет, в Пекине – каждые 3-4 года. По законодательству Украины, внесение изменений в генеральные планы также рекомендовано осуществлять каждые 5 лет. В столице генеральный план не обновляли почти 20 лет", – цитирует Броневицкого пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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По его словам, проект нового генерального плана определяет направления развития столицы на ближайшие 7 лет и на перспективу в 20 лет. Это касается и строительства детских садов, школ, создание зеленых зон, инженерных сетей, объектов транспортной инфраструктуры города.

Также он добавил, что уже практически завершена подготовка Историко-архитектурного опорного плана, который должен согласовать Министерство культуры.

Кроме того, в проекте внимание уделено развитию Киевской агломерации. Это – формирование единого транспортного каркаса, который обеспечит транспортную доступность расселения и приложения труда; размещения аэропортов; электроподстанций; очистных сооружений; мусороперерабатывающих заводов и другой инфраструктуры.

"В проекте генплана предусмотрен комплексный подход к формированию новой жилого среды. Жилье нужно строить в комплексе с детскими садами, школами, другой социальной инфраструктурой. Предполагается и комплексная реконструкция кварталов устаревшей застройки – так называемых "хрущевок". Предприятия же, наносящие вред экологии города, необходимо переносить за пределы столицы. Особое внимание в проекте нового генплана уделено и развитию зеленых зон – созданию новых парков и скверов, обустройству лесопарков на основе лесов, прилегающих к жилым массивам", - резюмировал Бронеыицкий.

Также в проекте говорится о развитии транспортной инфраструктуры: скоростных видов рельсового транспорта; удлинение существующих линий метрополитена и строительство новой ветки; создание транспортных узлов и перехватывающих парковок. Предусмотрено и строительство новых транспортных переходов через Днепр и достройка Большой окружной дороги.

Говорится в документе также о строительстве в столице новых электроподстанций, котельных, очистных сооружений дождевой канализации, реконструкции Днепровской и Деснянской водопроводных станций. Планируют и популяризацию и широкое применение современных источников энергии – солнечных батарей, тепловых электронасосов; санацию и утепление домов.

Напомним, что в 2014 году Кличко заявлял, что новый генплан Киева утвердят в 2015 году, однако он так и не был принят.

Новости "Сегодня" ранее писали, что в последнее время курс гривни к доллару укрепился, а в Украине продолжился бум жилищного строительства. Новости "Сегодня" решили узнать, как ситуация отразилась на ценах недвижимости. Так, в 2018 году на вторичном рынке недвижимости самые дешевые 20-метровые квартиры на окраинах спальных районов Киева стоили 20 тыс. долларов. Однако если тогда это в гривнях было 560 тыс., то при нынешнем курсе – уже 500 тыс.

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