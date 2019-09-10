В Киеве на набережной появились сюрреалистические рисунки

Фото: Alex Maksiov

На столичной набережной, в районе моста Метро, появились две сюрреалистические трехмерные композиции, которые нарисовал художник Alex Maksiov, автор мурала "Стриж" на ул. Академика Булаховского, 40 (2015 год).

Первая работа называется "Троица". Это провал на асфальте, который формируется за счет скал, напоминающих лица людей, плавно стекающих вниз наподобие остывшей лавы. В верхней части формирующие трещины на асфальте. Объем картины поражает – 6х45 метров. Изображение вытянутое на плоскости и до конца трещин – около 40-45 метров. Чтобы увидеть "Троицу", зрителю нужно находиться на мосту Метро, поскольку композиция выполнена в 3-д технике.

Фото: Alex Maksiov

Вторая работа – "Похищение Европы" – здесь четко угадывается сюжет. Объем этой картины – 4х8 метров.

"Появились новые идеи, и я решил их реализовать на набережной. Обе работы рисовал сам, по четыре дня ушло на каждую. Будут новые идеи и время, возможно, нарисую еще", – рассказал "Сегодня" художник Alex Maksiov.

Отметим, что ранее на набережной известный киевский художник Виталий Гидеван нарисовал русалку, которая закрывает от стыда глаза.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в центре Киева появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски. В новом рисунке много символов. Например, страницы книг превращаются в бумажных птиц похожих на чаек.

Тем временем в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу.

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