В Киеве на всех станциях метро появятся дефибрилляторы

Вначале планировалось, что они появятся только на 20 станциях

До конца 2020 года все 52 станции Киевского метрополитена планируют оборудовать дефибрилляторами в пределах одного из 23 проектов Общественного бюджета Киева.

Об этом говорится в сообщении Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

"В первую очередь планировалось оснастить 20 станций метро устройствами запуска сердца, однако, учитывая важность проекта, сегодня их количество возросло до 52", — говорится в сообщении.

Реклама

Там уточнили, что проект распоряжения сейчас находится на согласовании в структурных подразделениях КГГА.

В тренде В Киеве иностранец на джипе насмерть сбил мужчину: появились фото и видео

"Внезапная остановка сердца не выбирает жертву. Правильная первая медицинская помощь может спасти человеку жизнь. Мы хотим сделать метро безопасным и повысить шансы на выживание для каждого из нас", — добавили в департаменте.

Напомним, что ранее украинский "умный" дефибриллятор признан лучшей медицинской разработкой в США.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама