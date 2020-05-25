В Киеве на заброшенном складе появились удивительные муралы (фото)

Киевский художник Виталий Гидеван решил превратить заброшенный склад на Софиевской Борщаговке в картинную галерею. Художник украсил стены заброшенного здания в районе улицы Зеленой яркими рисунками животных.

Тут можно увидеть панду, которая сидит в большой картонной коробке, волка вместе с красивой девушкой, девочку Алису, которую учит кататься на скейте жук, и птицу тукана, который помогает спящей красавице видеть яркие и фантастические сны из других миров.

"Алиса все продолжает свои приключения, ее новый друг – жук-олень (занесен в Красную книгу)... Вот так он учит ее держать баланс и не бояться езды на скейте!", – подписал фото рисунка Виталий Гидеван на своей странице в социальных сетях.

Свои работы художник посвящает природе и редким животным, которые, увы, находятся на грани исчезновения.

Реклама

"Это серия работ о животных. Рисовать их мне помогала моя маленькая дочь. Помещение, где нарисованы тукан, панда, волк и жук – это заброшенный склад на Софиевской Борщаговке, раньше там хранили минеральные удобрения. Помещение находиться рядом со строящимся жилым комплексом и вероятно его снесут. Доступ в помещение открыт, и я решил украсить стены своими работами о животных", – рассказывает сайту "Сегодня" Виталий Гидеван.

Ранее в качестве подарка для своей супруги Виталий Гидеван нарисовал большой мурал на пересечении улиц Тростянецкой и Вербицкого в Дарницком районе Киева. На техническом здании он изобразил девушку со смартфоном, которая делает селфи с енотом.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в центре Киева появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски. В новом рисунке много символов. Например, страницы книг превращаются в бумажных птиц, похожих на чаек.

Также смотрите в сюжете о другом мурале Гидевана, который посвящен теме коронавируса.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама