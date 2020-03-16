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В столице появился мурал, посвященный коронавирусу

16 марта, 16:48

Сергей Пономаренко

Художник намекнул на то, что перед болезнями равны все смертные

В Киеве появился первый мурал, посвященный теме корона вируса, сообщает "Ранок з Україною".

Автор мурала – известный художник Виталий Гидеван. На рисунке, который появился на набережной Днепра, Виталий изобразил льва в защитной маске. А на голове у хищника – корона. Это намек и на коронавирус, и на то, что для болезни нет разницы между королями и простыми смертными. В комментарии к фото на своей странице в соцсети художник призвал людей не поддаваться панике, а соблюдать правила личной гигиены.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в Эквадоре уличные музыканты сочинили песню о коронавирусе. Таким образом артисты, видимо, борются с паникой, которая охватывает сограждан.

"Впервые я начал импровизировать у аптеки, где люди жаловались на повышение цен. А я им пел, что фармацевты просто пользуются ситуацией", – говорит исполнитель песни о коронавирусе Анхель Альварадо.

Также мы писали о том, как коронавирус стал темой для шуток и мемов в интернете. Шутят о том, что лучшие средства против коронавируса – гречка, сахар и туалетная бумага. А медицинские маски, которые сейчас стали дефицитом, являются признаком достатка.

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Киев карантин коронавирус мурал муралы Ранок з Україною

Источник: Сегодня

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