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В Киеве начали принимать документы в ПТУ: какие новые профессии можно получить без ВНО

8 июля, 17:04

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Кроме обучения, молодые киевляне смогут получить первое место работы

1 июля начался прием документов в профессионально-технические училища и колледжи столицы. Поступающие на базе полного общего среднего образования могут получить степень "Профессиональный младший бакалавр" с полученной профессией квалифицированного рабочего. Профтехи Киева готовят специалистов по 119 профессиям и специальностям для 7 отраслей – промышленности, транспорта, строительства, общественного питания и торговли, сферы обслуживания и связи, сообщили в КГГА.

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Перечень специальностей ежегодно актуализируется. Поэтому в новом учебном году можно будет освоить 14 востребованных профессий:

  • Оператор по обработке информации и программного обеспечения;
  • Администратор программ радио и телевидения;
  • Оператор телекоммуникационных услуг;
  • Отделочник строительный;
  • Мастер гостиничного обслуживания;
  • Авторемонтник;
  • Маляр-реставратор;
  • Офис-администратор;
  • Машинист землеройно-строительных машин;
  • Мастер по диагностике и наладке электронного оборудования автомобильных средств;
  • Машинист подъемно-транспортных машин;
  • Машинист дорожно-строительных работ;
  • Электромонтер по охранно-пожарной сигнализации;
  • Мастер по монтажу и обслуживанию систем возобновляемой энергетики.

ПТУ столицы обеспечивают своих воспитанников местами для практики, при прохождении которой они получают заработную плату. А после завершения обучения руководители баз практики становятся для учеников первыми работодателями.

Прием в ПТУ осуществляется приемной комиссией.

Перечень документов, необходимых для поступления:

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  • Заявление на имя директора учебного заведения;
  • Документ об образовании, а именно: оригинал документа о базовом общем среднем образовании; (свидетельство) и приложение или оригинал документа о полном общем среднем образовании (свидетельство) и приложение;
  • Свидетельство о рождении (для лиц, которые по возрасту не имеют паспорта), копия;
  • Паспорт (при наличии), копия;
  • Медицинская справка по форме, установленной действующим законодательством;
  • Идентификационный код + копия;
  • 6 фотографий размером 3х4 см;
  • Копии документов, дающих право на льготы для поступления в учреждения образования (при наличии).
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Напомним, Киев готовится к возобновлению учебы в городе с 1 сентября, однако это будет возможно только на четвертом этапе выхода из карантина. К которому, к сожалению, большинство регионов страны не готовы из-за высокого уровня заболеваемости.

Ранее народный депутат от партии "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам образования Юлия Гришина заверила, что учебные заведения в Украине с 1 сентября не будут в связи с карантином переходить на 100% дистанционное образование.

О том, рассчитана ли современная школьная программа на дистанционное обучение – смотрите в нашем сюжете:

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Киев учеба прием пту

Источник: Сегодня

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