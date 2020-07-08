В Киеве начали принимать документы в ПТУ: какие новые профессии можно получить без ВНО

1 июля начался прием документов в профессионально-технические училища и колледжи столицы. Поступающие на базе полного общего среднего образования могут получить степень "Профессиональный младший бакалавр" с полученной профессией квалифицированного рабочего. Профтехи Киева готовят специалистов по 119 профессиям и специальностям для 7 отраслей – промышленности, транспорта, строительства, общественного питания и торговли, сферы обслуживания и связи, сообщили в КГГА.
Перечень специальностей ежегодно актуализируется. Поэтому в новом учебном году можно будет освоить 14 востребованных профессий:
- Оператор по обработке информации и программного обеспечения;
- Администратор программ радио и телевидения;
- Оператор телекоммуникационных услуг;
- Отделочник строительный;
- Мастер гостиничного обслуживания;
- Авторемонтник;
- Маляр-реставратор;
- Офис-администратор;
- Машинист землеройно-строительных машин;
- Мастер по диагностике и наладке электронного оборудования автомобильных средств;
- Машинист подъемно-транспортных машин;
- Машинист дорожно-строительных работ;
- Электромонтер по охранно-пожарной сигнализации;
- Мастер по монтажу и обслуживанию систем возобновляемой энергетики.
ПТУ столицы обеспечивают своих воспитанников местами для практики, при прохождении которой они получают заработную плату. А после завершения обучения руководители баз практики становятся для учеников первыми работодателями.
Прием в ПТУ осуществляется приемной комиссией.
Перечень документов, необходимых для поступления:
- Заявление на имя директора учебного заведения;
- Документ об образовании, а именно: оригинал документа о базовом общем среднем образовании; (свидетельство) и приложение или оригинал документа о полном общем среднем образовании (свидетельство) и приложение;
- Свидетельство о рождении (для лиц, которые по возрасту не имеют паспорта), копия;
- Паспорт (при наличии), копия;
- Медицинская справка по форме, установленной действующим законодательством;
- Идентификационный код + копия;
- 6 фотографий размером 3х4 см;
- Копии документов, дающих право на льготы для поступления в учреждения образования (при наличии).
Напомним, Киев готовится к возобновлению учебы в городе с 1 сентября, однако это будет возможно только на четвертом этапе выхода из карантина. К которому, к сожалению, большинство регионов страны не готовы из-за высокого уровня заболеваемости.
Ранее народный депутат от партии "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам образования Юлия Гришина заверила, что учебные заведения в Украине с 1 сентября не будут в связи с карантином переходить на 100% дистанционное образование.
О том, рассчитана ли современная школьная программа на дистанционное обучение – смотрите в нашем сюжете:
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