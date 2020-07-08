В Киеве начали принимать документы в ПТУ: какие новые профессии можно получить без ВНО

1 июля начался прием документов в профессионально-технические училища и колледжи столицы. Поступающие на базе полного общего среднего образования могут получить степень "Профессиональный младший бакалавр" с полученной профессией квалифицированного рабочего. Профтехи Киева готовят специалистов по 119 профессиям и специальностям для 7 отраслей – промышленности, транспорта, строительства, общественного питания и торговли, сферы обслуживания и связи, сообщили в КГГА.

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Перечень специальностей ежегодно актуализируется. Поэтому в новом учебном году можно будет освоить 14 востребованных профессий:

Оператор по обработке информации и программного обеспечения;

Администратор программ радио и телевидения;

Оператор телекоммуникационных услуг;

Отделочник строительный;

Мастер гостиничного обслуживания;

Авторемонтник;

Маляр-реставратор;

Офис-администратор;

Машинист землеройно-строительных машин;

Мастер по диагностике и наладке электронного оборудования автомобильных средств;

Машинист подъемно-транспортных машин;

Машинист дорожно-строительных работ;

Электромонтер по охранно-пожарной сигнализации;

Мастер по монтажу и обслуживанию систем возобновляемой энергетики.

ПТУ столицы обеспечивают своих воспитанников местами для практики, при прохождении которой они получают заработную плату. А после завершения обучения руководители баз практики становятся для учеников первыми работодателями.

Прием в ПТУ осуществляется приемной комиссией.

Перечень документов, необходимых для поступления:

Заявление на имя директора учебного заведения;

Документ об образовании, а именно: оригинал документа о базовом общем среднем образовании; (свидетельство) и приложение или оригинал документа о полном общем среднем образовании (свидетельство) и приложение;

Свидетельство о рождении (для лиц, которые по возрасту не имеют паспорта), копия;

Паспорт (при наличии), копия;

Медицинская справка по форме, установленной действующим законодательством;

Идентификационный код + копия;

6 фотографий размером 3х4 см;

Копии документов, дающих право на льготы для поступления в учреждения образования (при наличии).

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Напомним, Киев готовится к возобновлению учебы в городе с 1 сентября, однако это будет возможно только на четвертом этапе выхода из карантина. К которому, к сожалению, большинство регионов страны не готовы из-за высокого уровня заболеваемости.

Ранее народный депутат от партии "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам образования Юлия Гришина заверила, что учебные заведения в Украине с 1 сентября не будут в связи с карантином переходить на 100% дистанционное образование.

О том, рассчитана ли современная школьная программа на дистанционное обучение – смотрите в нашем сюжете:

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