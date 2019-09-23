В Киеве начали укреплять склоны Батыевой горы

Работы планируют завершить в конце 2019-го года

Архивное фото А.Бойко "Сегодня"

В Соломенском районе начали укреплять склоны Батыевой горы для обеспечения защиты близлежащих домов. Противооползневые мероприятия проводят на углу улиц Локомотивной и Кучмин Яр, где много высотных ЖК.

Коммунальщики уже приступили к монтажу подпорных стенок и дренажной системы. Завершить работы обещают в конце этого года.

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В прошлом году "Сегодня" писали, что на склонах возле Батыевой горы возможен обвал большого участка склона, что грозит масштабными разрушениями. Оползневый процесс здесь начался из-за водонасыщения грунтов талыми водами. Чтобы предотвратить активизацию оползневых процессов, была разработана проектная документация противооползневых работ. Склон на Батыевой горе объемом в 0,7 га обещали укрепить за два месяца и 15,9 млн грн. Всего же в городе насчитывается около сотни аварийных участков.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице начал осыпаться путепровод над проспектом Николая Бажана возле станции метро "Осокорки".

После ЧП мэр столицы Виталий Кличко уволил и.о. директора КП "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея.

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