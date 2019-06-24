В Киеве на Осокорках осыпается путепровод: кусок бетона упал на машину (видео)

К счастью, никто не пострадал

В Киеве в понедельник утром, 24 июня, начал осыпаться путепровод над проспектом Николая Бажана возле станции метро "Осокорки".

В частности, куски бетона зацепили проезжающие под путепроводом авто. К счастью, водитель в результате инцидента не пострадал.

Движение на двух полосах данного участка проспекта Бажана ограничего, так как сохраняется угроза дальнейшего обрушения обшивки путепровода.

Вместе с тем, на проспекте в сторону центра наблюдаются километровые тянучки.

Напомним, что в Киеве идут массовые ремонты мостов и путепроводов. Ведутся работы на Южном мосту, Метромосту, на Борщаговском путепроводе и многих других. Водители и киевляне жалуются на пробки и на то, что работы на важных городских артериях идут одновременно. Власти парируют, что многие объекты аварийные и там нужны срочные и капитальные работы.

Отметим, что в столице уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода. Новости "Сегодня" сообщали, что ранее на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.

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