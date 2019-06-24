Сделать стартовой
26,27
29,72
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве на Осокорках осыпается путепровод: кусок бетона упал на машину (видео)

24 июня, 09:23

К счастью, никто не пострадал

В Киеве в понедельник утром, 24 июня, начал осыпаться путепровод над проспектом Николая Бажана возле станции метро "Осокорки".

В частности, куски бетона зацепили проезжающие под путепроводом авто. К счастью, водитель в результате инцидента не пострадал.

Движение на двух полосах данного участка проспекта Бажана ограничего, так как сохраняется угроза дальнейшего обрушения обшивки путепровода.

Вместе с тем, на проспекте в сторону центра наблюдаются километровые тянучки.

Напомним, что в Киеве идут массовые ремонты мостов и путепроводов. Ведутся работы на Южном мосту, Метромосту, на Борщаговском путепроводе и многих других. Водители и киевляне жалуются на пробки и на то, что работы на важных городских артериях идут одновременно. Власти парируют, что многие объекты аварийные и там нужны срочные и капитальные работы.

Отметим, что в столице уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода. Новости "Сегодня" сообщали, что ранее на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, осокорки, путепровод

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве на Осокорках осыпается путепровод: кусок бетона упал на машину (видео)". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Угроза техногенной катастрофы: в КГГА объяснили снос моста на Осокорках

26 марта, 13:51

Под мостом расположены два коллектора, при повреждении которых правый берег Киева остался бы без канализации

Закрытие Шулявского моста: как переходить пешеходам (схема)

22 марта, 15:21

В дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева уточнили, какие переходы работают

В Киеве водитель трала повредил мост на Броварском проспекте: движение частично перекрыли

20 марта, 12:09

"Тяжеловес" сломал несущую балку

На Петровке в Киеве будут чинить мосты

18 января, 09:53

Капитальный ремонт путепроводов запланировал возле станции метро "Почайна"

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Почему у пионеров в СССР были запрещены рукопожатия

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Как желатин спасает наши суставы

Что лечит калина в организме человека

Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы

Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?

Чем же отличаются макароны из твердых сортов пшеницы от обычных?

Маму убил родной сын. Трагедия в семье вратаря-легенды из РФ

Автомобили, которым можно доверять: топ-10 самых безопасных

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Грандиозная скидка на мощный вентилятор в городе

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

Вчера, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Без диплома и опыта работы: как переучиться на программиста

Вчера, 07:38

Курсы программирования не помогут – или, во всяком случае, их одних явно недостаточно

"Если Россия вернется в ПАСЕ без условий, Украине там нечего делать": интервью с Владимиром Арьевым

22 июня, 07:51

Почему Германия и Франция за возвращение РФ в Парламентскую Ассамблею Совета Европы? Беседа с главой украинской делегации

Где-то жара, а где-то дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю

22 июня, 07:37

В понедельник, 24 июня дождей и небольшой прохлады стоит ждать только в западных областях

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней

Как спастись от клещей
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь