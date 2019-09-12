Архивное фото / Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В Киеве начинается осенний призыв на срочную военную службу. Для проведения очередного призыва в столице создана Киевская городская призывная комиссия, которую возглавил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян, сообщает пресс-служба КГГА.

Призыв продлится в октябре-декабре.

"Председателям районных государственных администраций поручено, в частности, создать районные призывные комиссии, направить для работы в районные военные комиссариаты на период подготовки и весь срок проведения призыва технических работников и операторов персональных вычислительных машин (машинисток), обеспечить комиссариаты автомобильным транспортом, укомплектовать районные лекарственные комиссии врачами-специалистами и обеспечить их медикаментами, медицинским инструментарием и санитарно-хозяйственным имуществом, довести до руководителей предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений независимо от подчинения и форм собственности, что они обеспечивают своевременное прибытие граждан призывного возраста к призывным участкам по требованию военных комиссариатов", - говорится в сообщении.

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Департамент здравоохранения должен обеспечить:

работу военно-врачебной комиссии Киевского городского военного комиссариата с сентября по 17 января 2020 года для контрольного медицинского освидетельствования призывников, призванных на срочную военную службу, с проведением обязательного перечня обследований (серологического анализа крови на антитела к ВИЧ, гепатитов В, С и кардиолипинового антигена);

военно-врачебные комиссии районных военных комиссариатов – врачами-психиатрами и врачами-дерматологами;

городскую врачебную комиссию – медикаментами, медицинским инструментарием и санитарно-хозяйственным имуществом;

обследование призывников в учреждениях здравоохранения внеочереди, бесплатно и в полном объеме под личную ответственность руководителей учреждений здравоохранения.

Также в каждом районе столицы определят медицинские учреждения для проведения призывникам обязательных лабораторных исследований (общий анализ крови, общий анализ мочи, группа крови, Rh-фактор), инструментальных обследований (ЭКГ, флюорографическое обследование ОГП) и других обследований по направлению районных в Киеве военных комиссариатов.

Ранее сообщалось, что в рамках весеннего призыва в Киеве должны были призвать 780 человек.

В то же время в Украине появился новый вид мошенничества по "отмазыванию" от призыва. Мошенники присылают сообщения якобы из военкоматов о мобилизации и за большую сумму предлагают "порешать" этот вопрос.

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