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В Киеве увеличилось число призывников на срочную службу в армии

Сегодня, 15:12

В рамках весеннего призыва планируют призвать 780 срочников, что на 36 человек больше, чем осенью

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня
В Киеве увеличилось число призывников на срочную службу в армии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b3a/313/5cab3a313063c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b3a/313/5cab3a313063c.jpg Другие новости В рамках весеннего призыва планируют призвать 780 срочников, что на 36 человек больше, чем осенью

В течение апреля-июня в Киеве призовут на срочную военную службу 780 человек, что на 36 человек больше чем во время осеннего призыва (744 человека). Об этом на брифинге в КГГА сообщил военный комиссар Киевского городского военного комиссариата Сергей Клявлин.

Он также отметил, что каждый призывник получит одноразовую материальную помощь в размере 3800 гривен. Правда, во время несения срочной службы солдат будет получать всего по 350 гривен в месяц, но будет полностью на гособеспечении. За призывниками сохранится рабочее место и их средняя зарплата.

Срок срочной службы, как и раньше, составит 18 месяцев для призывников без высшего образования, и 12 месяцев для тех, у кого есть диплом.

Напомним, что в апреле-июне в Вооруженные силы и другие воинские формирования будут отправлены 18 тыс. 752 человека. Из них в Вооруженные силы пойдут 9 тыс. человек, Государственную специальную службу транспорта – 600 человек, Государственную пограничную службу – 4 тыс. человек, Национальную гвардию Украины – 5 тыс. 152 человека.

Отметим, что осенью во время призыва в Киеве были проблемы с набором призывников. Как рассказывал военный комиссар Киевского гарнизона Сергей Клявлин, всего на учете в столице стоят 89 420 человек, из которых 57 549 подлежат призыву на службу. Однако уклоняются от призыва 33 619 мужчин – в Киеве по повесткам не являются около 80% призывников. Материалы на уклонистов переданы в полицию для розыска.

В то же время в Украине появился новый вид мошенничества по "отмазыванию" от призыва. Мошенники присылают сообщения якобы из военкоматов о мобилизации и за большую сумму предлагают "порешать" этот вопрос.

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Тег Киев, армия, весенний призыв, срочная служба

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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