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ФОТОФАКТ. В Киеве нарисовали мурал с оленем

24 июня, 14:30

Рисунок появился на стене бойлерной по адресу ул. Никольско-Слободская 6/2

Фото: Виталий Гидеван/Facebook
Фото: Виталий Гидеван/Facebook.

В Киеве появился новый мурал в виде благородного оленя. Рисунок сделал известный киевский художник Виталий Гидеван. 

"Переплывая Днепр, благородный олень хочет только одного, донести людям важность идей о том, что природа – это наши корни. В его тяжелых рогах цветет магнолия и живут птицы. Они поют песни о хороших людях и возрождении красоты матери-природы... У нас еще есть шанс исправить страшные экологические ошибки", - написал на своей странице Виталий Гидеван.

Фото: Виталий Гидеван/Facebook
Фото: Виталий Гидеван/Facebook

Рисунок появился на стене бойлерной по адресу ул. Никольско-Слободская 6/2.

"Оленя рисовал два дня. Сделать этот рисунок меня попросили местные активисты. Кстати, олень находится почти на берегу Днепра, до воды примерно 200 метров", - добавляет Гидеван.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве на улице Попудренко, 28, появился яркий мурал с космосом, ступенями ввысь и красивым женским портретом

Также мы писали, что в центре Киева появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски. В новом рисунке много символов. Например, страницы книг превращаются в бумажных птиц похожих на чаек.

Тем временем, в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу.


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Тег Киев, олень, мурал

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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