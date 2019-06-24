В Киеве появился новый мурал с девушкой и планетой: фото

Новое произведение можно увидеть на улице Попудренко











В Киеве на улице Попудренко, 28, появился яркий мурал с космосом, ступенями ввысь и красивым женским портретом. Местные жители говорят, что раньше это была серая стена с окнами, которую художники за семь дней превратили в настоящий шедевр.

"Мы решили сделать подарок этому месту и за свой счет создали мурал. Мы не делаем тематические работы, и работаем с абстракциями. Каждый человек может увидеть в нем то, что его вдохновит на те или иные действия", — пояснил нам один из художников.

Напомним, что ранее в Киеве на Позняках появился новый мурал в виде замечательного мопсика. Яркого песика нарисовал известный киевский художник Виталий Гидеван. Рисунок появился на стене подземного гаража на улице Анны Ахматовой, 31, который до этого украшали не очень приятные надписи и рисунки местных хулиганов.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в центре Киева появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски. В новом рисунке много символов. Например, страницы книг превращаются в бумажных птиц похожих на чаек.

Тем временем, в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу.

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