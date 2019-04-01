В Киеве объявили новый набор в пляжный патруль
Будущий лайфгард должен хорошо плавать и иметь хорошую физическую подготовку
Муниципальный пляжный патруль начал набор лайфгардов на летний сезон работы на столичных пляжах. Как пояснили в КГГА, спасатель "Пляжного патруля" — это человек, который отвечает за безопасность на водных объектах столицы.
Подчеркивается, что будущий лайфгард должен хорошо плавать, иметь хорошую физическую подготовку, быть психологически устойчивым, ответственным, иметь выдержку и 18 полных лет. В обязанности будущих 130 патрульных будет входить осмотр территории, информирование полиции о правонарушениях и оказание первой медпомощи пострадавшим.
В прошлом году зарплата лайфгардов составляла 6—11 тыс. грн в зависимости от количества отработанных смен.
Напомним, в 2017 году в течение купального сезона "Пляжный патруль" в Киеве спас 105 человек.
Ранее сообщалось, что столичные копы спасли женщину, которая чуть не утонула в озере Тельбин. Прибыв на место инцидента, копы увидели на берегу озера личные вещи, а в водоеме плавала женщина, которая, теряя силы, кричала о помощи. Патрульный Александр Шевченко бросился в воду, а тем временем утопающая перестала подавать признаки жизни.
Смотрите в видео "Сегодня", как пенсионера оштрафовали за выкопанный пруд:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве объявили новый набор в пляжный патруль". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Декларации главных чиновников Киева: Кличко обеднел, а у первого зама появился счет в банке
У Кличко в свежей декларации стало меньше недвижимости, а зарплата выросла вдвое
Страшное ДТП в Киеве: микроавтобус с детьми врезался в отбойник
Одной из пассажирок в результате столкновения оторвало ногу