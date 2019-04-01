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В Киеве объявили новый набор в пляжный патруль

Сегодня, 09:49

Будущий лайфгард должен хорошо плавать и иметь хорошую физическую подготовку

Фото: facebook.com/beachpatrolkiev
Фото: facebook.com/beachpatrolkiev.
В Киеве объявили новый набор в пляжный патруль //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1b4/4c1/5ca1b44c196de.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1b4/4c1/5ca1b44c196de.jpg Другие новости Будущий лайфгард должен хорошо плавать и иметь хорошую физическую подготовку

Муниципальный пляжный патруль начал набор лайфгардов на летний сезон работы на столичных пляжах. Как пояснили в КГГА, спасатель "Пляжного патруля" — это человек, который отвечает за безопасность на водных объектах столицы.

Подчеркивается, что будущий лайфгард должен хорошо плавать, иметь хорошую физическую подготовку, быть психологически устойчивым, ответственным, иметь выдержку и 18 полных лет. В обязанности будущих 130 патрульных будет входить осмотр территории, информирование полиции о правонарушениях и оказание первой медпомощи пострадавшим.

В прошлом году зарплата лайфгардов составляла 6—11 тыс. грн в зависимости от количества отработанных смен.

Напомним, в 2017 году в течение купального сезона "Пляжный патруль" в Киеве спас 105 человек.

Ранее сообщалось, что столичные копы спасли женщину, которая чуть не утонула в озере Тельбин. Прибыв на место инцидента, копы увидели на берегу озера личные вещи, а в водоеме плавала женщина, которая, теряя силы, кричала о помощи. Патрульный Александр Шевченко бросился в воду, а тем временем утопающая перестала подавать признаки жизни.

Смотрите в видео "Сегодня", как пенсионера оштрафовали за выкопанный пруд:

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Тег Киев, спасатели, пляжный патруль

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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