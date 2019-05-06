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В Киеве откроют арт-дворец с гигантской головой

6 мая, 09:09

В помещении разместятся музыкальные студии, мастерские для гончаров и роботов

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В субботу в столице на улице Константиновской, 73, откроют Дворец культуры "Куреневка". "Сегодня" побывали на месте и узнали, чем примечательно новое городское арт-пространство.

Дворец находится в заводском цеху 1946 года постройки.

"Мы взяли в аренду этот цех площадью 1200 кв. м два месяца назад. До нас здесь были две СТО, а теперь будет культурный центр", — рассказал нам автор проекта Ярослав Корец.

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Над созданием арт-пространства трудятся 300 волонтеров, некоторые помогают стройматериалами. Интересно, что все эти материалы уже были в употреблении.

"Это наша философия — дать новую жизнь тем материалам, которые уже были использованы", — говорит один из волонтеров.

Посетителей будет встречать символ культучреждения — двухметровая фигура светящегося мужчины. Также впечатляет гигантская шестиметровая голова, в которой разместят культурные локации. Ее шутливо назвали "Витя" в честь директора компании, которая его возводит. В помещение завезли фигуры причудливых животных, например, жирафов с искаженными головами.

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Кроме того, во Дворце откроют мастерские для робототехники, гончарства, музыкальную студию, зону для проведения выставок, концертов и техно-вечеринок. На проект уже потратили полмиллиона гривен и планируют потратить еще столько же.

Ранее мы писали, что на улице Межигорская, 25, в Подольском районе Киева открыли первую в столице библиотеку нового поколения в рамках проекта Bibliohub.

Также сообщалось, что в Киеве открыли настоящий "детский сад" для собак. У животных в саду есть завтрак, обед, ужин и даже тихий час.

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Тег Киев, культура, дворец культуры

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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