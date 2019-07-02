В Киеве откроют новые пункты велопроката

Пункты обещают оборудовать в каждом из десяти районов столицы

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В Киеве определили победителя инвестконкурса, который обязуется открыть в городе сеть bike sharing из 264 пунктов проката с 2000 велосипедов. Пункты обещают оборудовать в каждом из десяти районов столицы. Приблизительная стоимость реализации проекта — 33 миллиона гривен.

В этом году в столице открылись открылись 33 площадки городского велопроката. Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно скачать на мобильный телефон приложение и пройти платную регистрацию (30 грн). Для того, чтобы взять велосипед на площадке, нужно поднести свой смартфон к QR-коду на двухколеснике, выбрать абонемент и нажать на кнопку "Начать прокат". После этого можно кататься по городу. Стоимость аренды за каждые полчаса составляет 30 гривен. Для долгосрочного проката предусмотрены абонентские программы – на месяц и велосезон (до первого снега). Месячный абонемент стоит 499 гривен (раньше 399), а сезонный – 1299 гривен (раньше 800).

Также в 2018 году в Киеве работали 30 велопрокатных станций. Несмотря на предупреждения, велосипеды несколько раз портили и даже пытались воровать. Так, мужчина взял прокатный велосипед и нес на плечах 400 м, пока его не увидели прохожие и не обратились в полицию. Преступнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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