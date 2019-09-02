В Киеве открылась всемирно известная выставка настоящих человеческих тел: фото

В экспозиции можно увидеть, как меняется человек с момента зачатия и до смерти

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

На ВДНХ в павильоне №4 впервые открылась всемирно известная выставка настоящих человеческих тел BODY WORLDS. "Сегодня" посетили ее и узнавали, с какой целью создавали столь необычную экспозицию.

Идейным вдохновителем проекта стал немецкий ученый Гунтер Фон Хагенс. В 1977 году он изобрел новый способ бальзамирования тел — пластинацию. Ее особенность в том, что вся вода и жиры, которые остались после смерти человека, заменяются особым составом пластика. Сейчас он тяжело болен, и проектом занимается его жена, доктор Анджелина Уоллс. Вместе они основали Институт пластинации в немецком городе Гейдельберге.

"Первый раз мы показали эту выставку в Токио в 1995 году. Люди были шокированы. Одна посетительница ушла в слезах из-за того, что поняла, как важно знать себя "изнутри". Она потеряла смысл жизни и неоднократно пыталась покончить с собой. Но когда увидела, насколько уникален наш организм, ей снова захотелось жить", — рассказала "Сегодня" Анджелина Уоллс.

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Кстати, Институту пластинации завещали свои тела уже 18 тысяч человек. Главное условие — скелет человека должен быть цел. Сам Хагенс решил сохранить свое тело ради науки, но с условием, что бальзамировать его будет только жена.

В экспозиции можно увидеть, как меняется человек с момента зачатия и до смерти. В полумрачных залах представлено 99 экспонатов: тела, органы, эмбрионы и даже разрез мозга со следами инсульта! Многие посетители пугаются, посетив первый зал, где представлены человеческие эмбрионы. Здесь показано, как развивается человек в утробе матери с первой недели и до родов.

"Смотреть, конечно, на это страшно, но интересно. Никогда не мог себе представить, что аж до пятого месяца беременности плод совсем маленький. Рост — всего 18 см", — поделился впечатлениями киевлянин Олег Емец.

/ Фото: Сегодня

А вот курящим на выставку лучше вообще не заходить. В одной из витрин выставлены легкие курящего человека. Оказывается, что за год в них собирается целая чашка сажи. Но даже такие легкие можно очистить, если бросить курить и заняться спортом.

Есть в залах и экспонаты, посвященные здоровому образу жизни. Например, тело с названием "Летучая мышь" показывает мышцы и суставы здорового человека, а "Футболист" — идеальное тело спортсмена.

"Здесь представлены тела людей, умерших в разном возрасте и по разным причинам. Кто-то погиб в катастрофе, кто-то — от болезни. Но идея выставки в другом: показать, что жизнь нам дала идеальный организм, и мы сами решаем, с каким телом нам умирать", — подчеркнула Уоллс.

Если кому-то от просмотра экспозиции станет не по себе, в одном из залов стоит огромный тонометр, который измерит пульс и давление. К счастью, у нас все было в норме.

Выставка продлится до 31 октября. Она работает ежедневно с 9:00 до 20:00. Стоимость входа — от 350 до 400 грн.

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