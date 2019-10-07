В центре Киева открыли Латвийский сквер (фото)

Площадь в сквере вымощена в виде карты Латвии с отметками латвийских городов

Фото: КГГА

В Печерском районе Киева на углу улицы Емельяновича-Павленко и Бутышева переулка, недалеко от станции метро "Арсенальная", в понедельник, 7 октября, мэр столицы Виталий Кличко вместе с послом Латвии Юрисом Пойкансом открыли Латвийский сквер. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По данным КГГА, зеленую зону обустроили при поддержке латвийских предприятий и частных предпринимателей, а также неравнодушных украинцев и латвийцев по проекту архитектора из Латвии.

"Сквер передает атмосферу уютных рижских дворов. Изюминкой зоны отдыха станет стелла с изображением древнего латышского символа – Древа Солнца, который по своему символическому значению подобен украинскому Древу Жизни. Площадь в сквере вымощена в виде карты Латвии с отметками латвийских городов, которые вечером подсвечены", - говорится в сообщении.

Реклама

Также на открытие зеленой зоны были министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и его коллега из Латвии Ринкевичс.

Ранее сообщалось, что в Дарницком районе столицы открылся новый сквер на улице Тростянецкий, 47.

Также сообщалось, что на пересечении улицы Светлицкого и проспекта Победы на Виноградаре обустроят новую зеленую зону. Автором проекта нового сквера стал студент третьего курса архитектурного факультета Киевского национального университета строительства и архитектуры. Вместе с тем, студенческий проект еще пройдет доработку профессиональных проектировщиков. В сквере уже сняли старые бетонные плиты и укладывают новые дорожки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама