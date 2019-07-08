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ФОТОФАКТ. Как выглядит новый сквер на Тростянецкой улице

8 июля, 17:11

В зеленой зоне установили удобные лавочки и фонтан

В Дарницком районе столицы открылся новый сквер на улице Тростянецкий, 47, сообщает "Киевзеленстрой".

"Приходите отдыхать у фонтана и любуйтесь природой. А для малышей есть замечательная детская площадка", – рассказали в зеленом ведомстве столицы.

Ранее, 15 марта, открыли сквер имени российского оппозиционера Бориса Немцова и мемориальную доску. Зеленая зона расположена рядом с российским посольством – на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта.

Также сообщалось, что на пересечении улицы Светлицкого и проспекта Победы на Виноградаре обустроят новый сквер. Автором проекта новой зеленой зоны стал студент третьего курса архитектурного факультета Киевского национального университета строительства и архитектуры. Вместе с тем, студенческий проект еще пройдет доработку профессиональных проектировщиков. В сквере уже сняли старые бетонные плиты и укладывают новые дорожки.

Кроме того, в новом сквере Киева установили огромный циркуль. Арт-объект украсил скверик в Соломенском районе. Раньше там стоял развалившийся МАФ.

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Тег Киев, сквер, киевзеленстрой

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