В Киеве открыли убежище для пострадавших от домашнего насилия (фото)

В Киеве открыли первую комнату кризисного реагирования для жертв, пострадавших от насилия в семье. В ней могут получить убежище женщины, которые убегают из дома с детьми, спасаясь от домашнего насилия.

"Самая большая проблема, которая у нас есть, – это когда женщина, часто вместе с ребенком, убегает от обидчика, оказывается просто на улице, а социальной услуги, которая должна предоставляться, нет. Для этого, собственно, и была создана эта кризисная комната, которая должна стать временным пристанищем для пострадавших от насилия", – сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

В "кризисных комнатах" будет работать 4 социальных работника, которые будут находиться там посуточно. Это даст возможность селить пострадавших в любое время суток.

Одновременно находиться в комнате кризисного реагирования могут 4 взрослых и двое детей. После окончания предельного срока пребывания в "кризисной комнате" пострадавших могут устроить в приют или в службы, предоставляющие социальные услуги.

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Пока пострадавшие будут находиться в убежище, они получат весь спектр необходимой помощи: психологической и юридической. Также в комнате кризисного реагирования обеспечивают питанием и средствами личной гигиены. Адрес комнаты кризисного реагирования не разглашается из намерений безопасности пострадавших от насилия.

Открытие "кризисной комнаты" является одним из этапов формирования полноценной системы противодействия насилию. Ранее в столице запустили круглосуточную Службу "Телефон доверия" (044 272-15-00 – с мобильного и 15-00 со стационарного), которая оказывает психологическую поддержку пострадавшим от домашнего насилия. Напомним также важные номера телефонов: круглосуточная горячая линия по противодействию домашнему насилию — 1547, а также национальная горячая линия — 116123.

Отметим, во время карантина многие страны зафиксировали рост уровня домашнего насилия. Из-за того, что люди сутками находятся вместе в ограниченном пространстве, вспыхивает немало конфликтов, что выливается в более серьезные последствия. Каждая шестая украинка подвергается домашнему насилию. Это официальная статистика, но на самом деле количество случаев насилия над женщинами может быть на порядок больше.

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О том, почему многие скрывают, что они стали жертвами домашнего насилия, смотрите в сюжете:

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