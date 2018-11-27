В Киеве ожидают сильные морозы: начинают работу пункты обогрева

Вчера, 16:29

Бригады социального патруля будут работать ежедневно

Фото: Vgorode
Фото: Vgorode

В Киеве со среды, 28 ноября, начнут работу пункты обогрева и бригады социального патруля. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что Украинский гидрометцентр прогнозирует снижение температуры воздуха в столице до -10 градусов и ниже. По словам директора Департамента социальной политики Юрия Крикунова, начнет усиленную работу оперативный штаб помощи бездомным.

"На Железнодорожном вокзале, Привокзальной площади и пригородном вокзале "Дарница" развернут свою работу социальные патрули. Они будут развозить горячие обеды и чай, при необходимости могут оказать первую медицинскую помощь", – рассказал чиновник.

Бригады социального патруля в столице будут работать ежедневно на разных локациях.

Напомним, в Киевской области за прошедшие выходные (17-18 ноября) от переохлаждения умерли шесть человек. Четверо из них – скончались на остановке общественного транспорта. Смерть от холода чаще всего наступает из-за злоупотребления спиртными напитками.
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