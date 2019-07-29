На ежика набросили шаль, а в лапки ему вложили букетик цветов

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

В Киеве памятник ежику из мультика приодели в новый наряд Александр Марущак https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%20%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%20%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5 2019-07-29T11:51:00+03:00 Другие новости На ежика набросили шаль, а в лапки ему вложили букетик цветов

Памятник ежику в сквере на улице Рейтарской в Киеве преобразился. Почитатели героя из мультика "Лошадка" приодели его в новый наряд, на иголки набросили шаль, по цвету похожую на цыганский платок, а в лапках ежик держит букет из летних цветов.

"Ежик снова захотел попутешествовать, но, видимо, в этот раз с цыганами. В 2015 году он уже уходил в парк имени Шевченко в гости к Тарасу на новогодние праздники. Затем, конечно же, он вернулся на свое место, — рассказывает жительница улицы Рейтарской Ольга. — Многие влюбленные в ежа приносят ему зимой теплые носочки, шарфики, а летом дарят ему букеты, солнцезащитные очки и шляпы".

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Впрочем, подарки для ежа как появляются незаметно, так и исчезают с памятника. Говорят, их снимают бездомные, но колючий на них за это не в обиде.

Ранее сообщалось, что ежик становился пограничником.

Также мы писали, что в прошлом году в Жулянах открыли новый символ Киева – ладью с братьями Кием, Щеком, Хоривом и их сестрой Лыбедью. На въезде в столицу также установят фигуры Богдана Хмельницкого и Ярослава Мудрого.

Вместе с тем, смотрите, как памятник маленьким основателям столицы одели в вышиванки.

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