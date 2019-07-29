В Киеве памятник ежику из мультика приодели в новый наряд

Памятник ежику в сквере на улице Рейтарской в Киеве преобразился. Почитатели героя из мультика "Лошадка" приодели его в новый наряд, на иголки набросили шаль, по цвету похожую на цыганский платок, а в лапках ежик держит букет из летних цветов.
"Ежик снова захотел попутешествовать, но, видимо, в этот раз с цыганами. В 2015 году он уже уходил в парк имени Шевченко в гости к Тарасу на новогодние праздники. Затем, конечно же, он вернулся на свое место, — рассказывает жительница улицы Рейтарской Ольга. — Многие влюбленные в ежа приносят ему зимой теплые носочки, шарфики, а летом дарят ему букеты, солнцезащитные очки и шляпы".
Впрочем, подарки для ежа как появляются незаметно, так и исчезают с памятника. Говорят, их снимают бездомные, но колючий на них за это не в обиде.
Ранее сообщалось, что ежик становился пограничником.
Также мы писали, что в прошлом году в Жулянах открыли новый символ Киева – ладью с братьями Кием, Щеком, Хоривом и их сестрой Лыбедью. На въезде в столицу также установят фигуры Богдана Хмельницкого и Ярослава Мудрого.
Вместе с тем, смотрите, как памятник маленьким основателям столицы одели в вышиванки.
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