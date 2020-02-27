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В Киеве патрульные выручили из беды беременную женщину

27 февраля, 15:37

В утренней пробке киевлянке на последних месяцах беременности стало плохо

Столичные патрульные сопроводили автомобиль с роженицей, которой стало плохо, в роддом, рассказали в Патрульной полиции Киева.

История произошла 27 февраля утром, в это время город традиционно стоит в пробках. Экипаж патрульных медленно ехал по улице Александра Довженко, следя за безопасностью дорожного движения. Вдруг к полицейским обратился взволнованный мужчина, который сообщил, что в автомобиле находится его жена, которой стало плохо.

Женщина находилась на последних месяцах беременности. Во время поездки ей неожиданно стало плохо, и необходимо срочно ехать в больницу. Мужчина попросил полицейских сопроводить их, ведь из-за плотного затора он быстро не сможет доехать.

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Патрульные Мирослав Пинчук и Артур Калин, не теряя ни минуты, включили спецсигналы и сопровождали супругов в один из роддомов столицы. Чуть позже "кортеж" прибыл к месту назначения, где женщину передали врачам.

Семья выразила благодарность патрульным. Сейчас будущая мама чувствует себя хорошо, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Винницкие патрульные не так давно также спасли беременную женщину. Правда, при совершенно других обстоятельствах. Проезжая по мосту горожане заметили девушку, которая намеревалась прыгнуть реку, и вызвали полицию. Четверо патрульных быстро прибыли на место вызова. Инспекторы схватили винничанку за руки и перетянули через ограждение моста. Причин своего поступка 33-летняя женщина объяснять не стала. Для нее вызвали скорую помощь.

А в областном центре Закарпатья патрульные полицейские задержали мужчину, который угрожал беременной жене жестокой расправой.

Тем временем, украинские медики совершили настоящее чудо: врачи выходили ребенка, который появился на свет на 23 неделе беременности. Подробности – в сюжете "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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