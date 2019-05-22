В Киеве перенесли помывку Монумента Независимости на Майдане

Памятник должны были мыть сегодня, однако возникли трудности с доставкой техники

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве хотят мыть стелу и Монумент Независимости на Майдане Независимости, с такой инициативой выступила Шевченковская РГА и частная клининговая компания. Высота стелы 62 метра и вес бронзового памятника – 20 тонн.

Помывку планировали начать сегодня в 12 часов дня, но у организаторов возникли трудности с доставкой техники на Майдан и организацией всего процесса.

"Акцию перенесли на четверг в 10:00", – сообщили "Сегодня" в Шевченковской РГА.

Для помывки планируют привлечь пожарную машину с подъемником и аппаратом высокого давления, что позволит быстро очистить стелу от грязи и пыли. Также будут применены моющие средства, чтобы отмыть памятник и колону от птичьих следов и голубиного помета. В Шевченковской РГА отмечают, что Монумент Независимости не мыли очень давно и там еще остались памятные надписи периода революционных событий 2013-2014 годов. Будут ли их смывать, в Шевченковской РГА не смогли ответить, мол, решает компания, которая согласилась бесплатно помыть памятник.

Кстати, на нижней части памятника уже начали расти маленькие самосейные деревья, и их можно увидеть если присмотреться к памятнику.

Ранее мы сообщали, что в Киеве коммунальщики начали мыть дороги с моющими средствами.

Также отметим, что в Ивано-Франковской области несколько архитектурных памятников национального значения находятся на грани исчезновения. Выдающиеся сооружения разрушаются на глазах, и шансов на их спасение – мало.

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