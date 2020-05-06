В Киеве перенесли "Пробег под каштанами"

В этом году предлагается помочь медиками и присоединится к "Пробегу онлайн"

В этом году традиционный "Пробег под каштанами" не состоится, его перенесли на 30 мая 2021 года. Об этом в обращении на Facebook сообщила организатор мероприятия Ирина Кузнецова.

"Эпидемия COVID-19 не позволяет нам провести такое масштабное мероприятие в этом году. Мы приняли решение 28-ой "Пробег под каштанами" провести 30 мая 2021 года", – сказала Кузнецова.

Она отметила, что все взносы и уплаченные заявки будут сохранены и перенесены на 2021 год.

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В этом же году Кузнецова предложила присоединиться к "Пробегу онлайн" в поддержку медиков. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия, оплатить регистрационный благотворительный взнос в 100 гривен и 31 мая в 9:00 включить "Пробег онлайн".

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса с 17 марта в Киеве были отменены все массовые мероприятия. Кроме того, День Киева в этом году также пройдет без массовых празднеств.

Отметим, что карантин в Украине официально продлили до 22 мая. Вместе с тем, в столице после 11 мая с рядом ограничений смогут работать парикмахерские, салоны красоты, также можно будет посещать парки, скверы и зоны отдыха.

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