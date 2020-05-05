Шмыгаль заявил, что карантин будет продлен и после 22 мая

Карантин в Украине продлили до 22 мая, однако на этом он не закончится. Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что и после этой даты он будет продлеваться, но с переходом на следующие этапы послабления ограничительных мер. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Сегодня Украина проходит пик, так называемое "плато", когда 17 дней подряд у нас количество заболеваемости приблизительно одинаковое каждый день и колеблется в пределах допустимых показателей. С 11 мая мы предполагаем стабилизацию ситуации и возможность облегчения карантинных мер", – сказал он.

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Шмыгаль дал понять, что карантин будет продлеваться и дальше после 22 мая.

"Почему карантин будет продлеваться и дальше… ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения. – Ред.), сегодня (4 мая. – Ред.) было заявление, что продлевается время оглашенной пандемии на два месяца. То есть это означает, что в мире количество заболеваемости растет, эпидемия распространяется и Украина находится все еще под угрозой. Но сегодняшний день Украина должна искать баланс между карантинными мерами, сохранением умеренной ситуации по распространению эпидемии и разогревом экономики с возвращением малого и среднего бизнеса к работе", – сказал премьер.

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В то же время в эфире "Украинского радио" глава правительства даже заговорил о начале конца эпидемии в Украине, передает "Интерфакс-Украина".

"По расчетам, пик завершится в районе 8-9 мая, и с 11 мая, если не будет нарушения карантинного режима гражданами, надеемся и ожидаем начала уменьшения роста числа заболевших и начала того этапа, когда количество выздоровевших будет превышать (количество заболевших. – Ред.). Это, фактически, начало завершения эпидемии в Украине в медицинских определениях. И это означает, что можем идти на первый этап послабления", – сказал Шмыгаль.

Как сообщали новости "Сегодня", в условиях всеукраинского карантина будут введены новые послабления, которые касаются работы бизнеса. Глава правительства подчеркнул, что список озвучен заранее, чтобы предприниматели успели подготовиться к работе: закупить необходимые материалы, провести запись клиентов и т.д. Читайте подробнее, кому разрешат работать с 11 мая.

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