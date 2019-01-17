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В Киеве подорожали квартиры: выросли зарплаты строителей и цена стройматериалов

Сегодня, 15:16

Дешевле 27 тысяч долларов квартиру купить уже невозможно

В Киеве подорожали квартиры: выросли зарплаты строителей и цена стройматериалов Другие новости Дешевле 27 тысяч долларов квартиру купить уже невозможно

В столице подорожали квартиры, как на первичном, так и на вторичном рынках. Эксперты объясняют это ростом стоимости стройматериалов и увеличением зарплат работников.

Еще в начале зимы однокомнатную в старом доме можно было приобрести от 20 тысяч долларов. Сейчас дешевле 27 тысяч в объявлениях не найти, за такую цену хозяева отдают 30-метровую хрущевку без ремонта. Такую же, но в лучшем состоянии и рядом с метро, ​​продают по 38 тысяч долларов.

Отмечается, что владельцы квартир наотрез отказываются делать скидку. Однако, как рассказал эксперт по недвижимости Иван Кудояр, в действительности дешевые варианты есть, их просто меньше. Гостинку или малосемейку на окраине Киева можно найти от 20 тысяч долларов, а хрущевку – от 23-х тысяч. Однако владельцы в погоне за выгодой завышают цены.

По словам риелтора Владимира Романова, подорожание жилья в последние месяцы произошло, так как украинцев заставили показывать при продаже полную оценочную стоимость квартиры, а от нее начисляются налоги, которые ложатся на плечи покупателей. Собственник не хотят платить налоги, нести дополнительные затраты.

На первичном рынке за полгода стоимость квадратов выросла на 10%. Сейчас однокомнатную на стадии строительства можно приобрести от 600 тысяч гривен. Готовая обойдется в 900 тысяч.

Как сообщили в компании "Киевгорстрой", себестоимость квадратного метра самая низкая – 15-16 тысяч грн за кв. м. Все застройщики в 2018 году поднимали цены из-за подорожания строительных материалов и увеличения зарплат работников. Риелторы говорят, что к концу этого года цены могут взлететь еще на 15%, причем как на первичном, так и на вторичном рынках.

Напомним, ранее мы писали о том, стоит ли брать квартиру в кредит, или лучше арендовать и положить деньги на депозит. В Украине примерно 1,4 млн человек снимают жилье, подсчитали в Министерстве регионального развития. И при аренде, и при кредите есть риски.

Кроме того, мы сообщали, что Кабмин позволил украинцам делать перепланировку квартир без разрешения. Кабмин обновил Перечень строительных работ, не требующих документов.

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