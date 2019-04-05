В Киеве покажут уникальных кукол
Окунуться в уникальный мир кукол можно с 5 по 8 апреля
С 5 по 7 апреля киевляне смогут окунуться в удивительный и уникальный мир авторской куклы. В столице пройдет XIX Международный салон "Модна лялька".
На территории Международного выставочного центра (Броварской пр-т, 15) будут представлены несколько тематических зон: "Авторская кукла", "Арт-лялька", "Куклы reborn", "Традиционные украинские куклы", "Аллея OOAK Blythe&Barbie".
Гости смогут увидеть экспозицию авторских коллекционных интерьерных кукол, реборнов, кукол из разных материалов, кастомизированных (например, Monster High), мишек Тедди и их друзей, а также других авторских игрушек и кукольных аксессуаров. Гостей ждут различные тематические конкурсы, мастер-классы, фотозона.
Входной билет стоит 50 грн, дети до 12 лет, инвалиды, участники боевых действий — бесплатно.
Ранее мы писали, что киевлянка Светлана Чикалева создает уникальные куклы с натуральными волосами, драгоценными украшениями и одеждой из шелка, кружева и кожи. Каждая кукла, которую делает мастер, имеет свою историю, характер и даже имя. Чиквалева часто создает целые коллекции, которые передают определенную эпоху или часть произведения.
Также сообщалось, что киевлянка Ирина Ивахненко создает кукольных голливудских актеров в экзотической азиатской технике.
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