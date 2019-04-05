В Киеве покажут уникальных кукол

Окунуться в уникальный мир кукол можно с 5 по 8 апреля

Фото: facebook.com.

В Киеве покажут уникальных кукол Александр Марущак //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/6ed/562/5ca6ed562861a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/6ed/562/5ca6ed562861a.jpg 2019-04-05T09:00:00+03:00 Другие новости Окунуться в уникальный мир кукол можно с 5 по 8 апреля

С 5 по 7 апреля киевляне смогут окунуться в удивительный и уникальный мир авторской куклы. В столице пройдет XIX Международный салон "Модна лялька".

На территории Международного выставочного центра (Броварской пр-т, 15) будут представлены несколько тематических зон: "Авторская кукла", "Арт-лялька", "Куклы reborn", "Традиционные украинские куклы", "Аллея OOAK Blythe&Barbie".









Гости смогут увидеть экспозицию авторских коллекционных интерьерных кукол, реборнов, кукол из разных материалов, кастомизированных (например, Monster High), мишек Тедди и их друзей, а также других авторских игрушек и кукольных аксессуаров. Гостей ждут различные тематические конкурсы, мастер-классы, фотозона.

Входной билет стоит 50 грн, дети до 12 лет, инвалиды, участники боевых действий — бесплатно.

Ранее мы писали, что киевлянка Светлана Чикалева создает уникальные куклы с натуральными волосами, драгоценными украшениями и одеждой из шелка, кружева и кожи. Каждая кукла, которую делает мастер, имеет свою историю, характер и даже имя. Чиквалева часто создает целые коллекции, которые передают определенную эпоху или часть произведения.

Также сообщалось, что киевлянка Ирина Ивахненко создает кукольных голливудских актеров в экзотической азиатской технике.

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АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.