В Одессе во время Home Me Fest пристроили в семьи 60 бездомных котов и собак

Больше 60 бездомных собак и кошек обрели семью во время второго благотворительного фестиваля Home Me Fest, который прошел в минувшее воскресенье. Напомним, на первом фесте в мае этого года организаторам удалось пристроить 39 хвостатых.

Своих подопечных привезли более 20 приютов и волонтерских групп.

"У нас было две смены. Часть приютов с животными заезжали утром, а часть — в обед", — рассказала "Сегодня" Евгения Шолохова, участница проекта Glad Pet, который выступил одним из организаторов фестиваля. Перед поездкой в новую семью все четырехлапые получили необходимые прививки и прошли обработку от паразитов.

Для участия в мероприятии зарегистрировали 231 животное. На фестивальной площадке присутствовали около 185, остальных представляли фотопортреты, развешенные в выставочной зоне.

Ранее мы писали, что во дворе одного из домов по улице Пастера в Одессе обычный пенек, оставшийся от спиленного дерева, превратили в яркий арт-объект под названием "дом котэ".

Напомним, украинцы предлагают запретить продажу кошек и собак в зоомагазинах или у заводчиков. Соответствующая петиция появилась в субботу, 21 июля, на официальном сайте президента. Автор петиции Максим Панчук констатирует, что в Украине количество бездомных животных очень высоко, и считает, что при наличии запрета на продажу животных люди будут бесплатно забирать кошек и собак с улиц или из приютов.