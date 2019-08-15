В Киеве построят новую мечеть

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве планируют построить новую мечеть. Она, по словам лидера крымских татар, народного депутата Украины Мустафы Джемилева, может появиться в Печерском районе столицы.

"Мы уже работаем над проектом и эскизами новой мечети. До этого долго искали землю — свободных участков в Киеве нет. В итоге нам ее подарил известный украинский бизнесмен. Это участок недалеко от ТРЦ Ocean Plaza, — рассказал "Сегодня" Джемилев. — Пока окончательно не решено, каким будет здание. Мы хотели построить его большим, на 7—8 тысяч человек, но сейчас обсуждается мечеть на 3 тысячи верующих. Когда будет доработан и утвержден проект, мы хотим пригласить на закладку первого камня президентов Украины и Турции, мечеть будет строиться за средства Турецкой республики".

Кроме мечети, на земучастке построят учебное заведение, админздания и помещение для духовного управления.

"Названия для мечети еще не придумали. Я надеюсь, что ее можно будет построить за 1—2 года", — добавляет Джемилев.

Напомним, что в Киеве уже есть мечеть на Татарке "Ар-Рахма" (милосердие), но она уже не вмещает всех верующих.

Ранее мы подробно писали о планах властей на 2019 год в Киеве. В частности, в этом году обещают внедрить новшества, которые сделают город более комфортным как для его жителей, так и для туристов. Одно из них – вело-пешеходный мост в центре города – уже открыли в мае.

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