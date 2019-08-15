Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,25
28,25

В Киеве построят новую мечеть

Сегодня, 11:35

Александр Марущак

Сейчас идет работа над проектом и эскизом мечети

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве планируют построить новую мечеть. Она, по словам лидера крымских татар, народного депутата Украины Мустафы Джемилева, может появиться в Печерском районе столицы.

"Мы уже работаем над проектом и эскизами новой мечети. До этого долго искали землю — свободных участков в Киеве нет. В итоге нам ее подарил известный украинский бизнесмен. Это участок недалеко от ТРЦ Ocean Plaza, — рассказал "Сегодня" Джемилев. — Пока окончательно не решено, каким будет здание. Мы хотели построить его большим, на 7—8 тысяч человек, но сейчас обсуждается мечеть на 3 тысячи верующих. Когда будет доработан и утвержден проект, мы хотим пригласить на закладку первого камня президентов Украины и Турции, мечеть будет строиться за средства Турецкой республики".

Кроме мечети, на земучастке построят учебное заведение, админздания и помещение для духовного управления.

"Названия для мечети еще не придумали. Я надеюсь, что ее можно будет построить за 1—2 года", — добавляет Джемилев.

Напомним, что в Киеве уже есть мечеть на Татарке "Ар-Рахма" (милосердие), но она уже не вмещает всех верующих.

Ранее мы подробно писали о планах властей на 2019 год в Киеве. В частности, в этом году обещают внедрить новшества, которые сделают город более комфортным как для его жителей, так и для туристов. Одно из них – вело-пешеходный мост в центре города – уже открыли в мае.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

строительство Киев мечеть

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киевской области выпал снег
В Киевской области выпал снегДругие новости
В зоне ЧАЭС растут грибы-великаны
В зоне ЧАЭС растут грибы-великаныДругие новости
Киев накрыл мощный ливень и ураган: видео и фото
Киев накрыл мощный ливень и ураган: видео и фотоПроисшествия
Ослепительная красота: в столичном ботсаду открылась выставка гладиолусов (фото)
Ослепительная красота: в столичном ботсаду открылась выставка гладиолусов (фото)Другие новости
В подъезде одного из домов в Киеве появились первые душевые кабинки для собак (фото)
В подъезде одного из домов в Киеве появились первые душевые кабинки для собак (фото)Другие новости
Сеть
Сеть "Добробут" поглотила клинику "Борис": стали известны подробности сделкиБизнес

Новости партнеров

Loading...