В Киеве появились первые автоматы по продаже приманки для ловли рыбы

В боксах можно приобрести опарышей, красных и белых червей, а также различные виды прикормки

Фото: facebook.com/Primankabar.

В столице появилась необычная новинка — первые автоматы по продаже приманки для ловли рыбы. Установили такие пока на двух заправках, на ул. Богатырской, 26, и Шухевича (Ватутина), 16. А работают они круглосуточно.







В боксах можно приобрести опарышей, красных и белых червей, а также различные виды прикормки. Процесс покупки занимает минуту.

Напомним, ранее Нацбанк разрешил продавать и покупать иностранную валюту не только в обменниках и кассах банков, но и в терминалах и банкоматах. Автоматизированные обменники уже начали появляться в столице.

Тем временем в столичной подземке начали отключать и демонтировать автоматы по продаже жетонов. "Сегодня" узнали, когда исчезнут жетоны и как теперь можно будет прокатиться в метро. На некоторых устройствах оранжевого цвета уже появились наклейки с надписью: "Я старый и больше не работаю". Также на наклейке есть уточнение, что теперь жетон можно приобрести только в кассе, но, мол, лучше отдать предпочтение бесконтактной карточке — удобнее и быстрее. Пока сняли несколько автоматов на станции "Майдан Незалежности", остальные обещают убрать до конца октября. После демонтажа от автоматов оставят лишь нужные детали, остальное увезут на склад.

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