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В Киеве появились спецпалатки для приема заболевших из-за коронавируса

30 марта, 19:45

Мила Князьская-Ханова

Временные пункты приема развернули ГСЧС по всей Украине

Во всех областях Украины спасатели обустроили временные пункты приема и сортировки больных COVID-19. Спецпалатки установили на территориях учреждений здравоохранения первой волны, рассказали в ГСЧС Киева.

"В оборудованных пунктах врачи смогут проводить первичный осмотр людей и принимать решение о дальнейшей госпитализации пациентов с COVID19, в специализированные учреждения здравоохранения", – уточнили в ведомстве спасателей.

По состоянию на 30 марта во всех областях страны и городе Киеве установлено 217 таких пунктов.

Напомним, при признаках острого вирусного заболевания, пациенты должны пройти текст на коронавирус.Во всех областях созданы мобильные бригады медиков, которые выезжают на вызов семейного врача, если у его пациентов есть признаки COVID-19. На данный момент на территории страны есть 240 больниц, готовых принять пациентов с COVID-19. По данным Минздрава сейчас есть: мест для изоляции – 4,1 тысяч, общее число койко-мест – 67 тысяч, аппаратов ИВЛ – более 1800 штук.

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спасатели пункты приема пациенты коронавирус ГСЧС

Источник: Сегодня

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