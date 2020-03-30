Тест на коронавирус на дому: в Минздраве рассказали, сколько мобильных бригад создали

Мобильные бригады будут действовать в каждой области, в каждом районе

Министерство здравоохранения призывает украинцев сообщать обо всех случаях отказа в тестировании на коронавирус. Об этом на брифинге о ситуации с распространение COVID-19 в стране сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко

Для этого, по его словам, можно позвонить на горячую линию, которая работает при министерстве, а также на горячие линии при областных государственных администрациях.

"О каждом отказе в тестировании, пожалуйста, сообщайте на горячую линию. Мы на национальном уровне и региональном со специалистами будем рассматривать каждое такое обращение, чтобы максимально обеспечить проведение тестирований всех, кто в этом нуждается", – сказал он.

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Ляшко также напомнил, что поручил создать в каждой области, в каждом районе мобильные бригады, которые будут проводить тесты на коронавирус на дому у пациентов.

"Мобильные бригады созданы для того, чтобы забирать образцы для проведения тестирования в вирусологических лабораториях методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Сейчас таких бригад создано уже 567. Это именно те бригады, которые будут выезжать на место дислокации пациента, и брать образцы. А потом передавать их в лаборатории", - сказал Ляшко.

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По его словам, система организована, алгоритмы работают, но "возможно, на первом этапе будут определенные нестыковки".

"Сообщайте об этом на горячи линии, чтобы мы могли своевременно отреагировать на нарушение действующих алгоритмов", - сказал Ляшко.

Согласно последним данным, в Украине заразились коронавирусом 480 человек, 11 человек умерло, 6 пациентов выздоровели.

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