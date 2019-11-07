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В Киеве появился мурал с украинским паспортом

7 ноября, 16:46

Рисунок можно найти на улице Ярославской

Фото: UNHCR Ukraine - Aгентство ООН у справах біженців в Україні/Facebook

Фото: UNHCR Ukraine - Aгентство ООН у справах біженців в Україні/Facebook

В Киеве, на улице Ярославской, 11, появился мурал "Маленький гражданин", который был создан при поддержке Агентства ООН по делам беженцев. Об этом сообщается на странице Агентства ООН по делам беженцев в Украине в Facebook.

"Украинская художница Екатерина Рудакова посвятила свою работу кампании #IBelong по искоренению безгражданства и его рисков в мире", – говорится в сообщении.

Фото: UNHCR Ukraine – Aгентство ООН у справах біженців в Україні/Facebook

Фото: UNHCR Ukraine – Aгентство ООН у справах біженців в Україні/Facebook

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На рисунке изображена девочка с нарисованным от руки украинским паспортом, которая расположена на фоне окна с Ласточкиным гнездом в аннексированном Крыму.

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Ранее сообщалось, что в Одессе строители уничтожили красочный мурал, который украшал стену дома на спуске Маринеско: рабочие демонтировали фасадную штукатурку, на которую был нанесен рисунок.

Также мы писали, что в центре Киева в июле появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски.

Тем временем, в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу.

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Киев беженцы мурал

Источник: Сегодня

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