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В Одессе уничтожили яркий мурал: опубликованы фото

Сегодня, 16:48

Строители демонтировали со стены штукатурку вместе с рисунком

В Одессе строители уничтожили красочный мурал, который украшал стену дома на спуске Маринеско: рабочие демонтировали фасадную штукатурку, на которую был нанесен рисунок.

Как стало известно, рабочие сбили с дома всю фасадную штукатурку вместе с рисунком, который появился в октябре 2017 года в рамках проекта Odessarium — его нарисовал испанский уличный художник Kraser, сообщает "Думская".

"Я до сих пор в шоке. Этот мурал успел стать новой достопримечательностью и украшением города", — отметила автор и куратор проекта Елена Орлова.

По ее словам, об исчезновении рисунка ей стало известно лишь накануне.

"Насколько я знаю, работы ведут коммунальные службы, но они перед началом даже не удосужились позвонить и спросить. Сейчас они будут говорить, что стена была аварийной и могла на кого-то упасть, но мы перед тем, как приглашать художника с мировым именем, ее проверили и дополнительно укрепили специальным составом", - добавила она.

В свою очередь, в муниципалитете отрицают, что мурал уничтожили коммунальщики.

"Город не имеет отношения к работам, которые ведутся сейчас на доме. Это кто-то самовольно. Сейчас на месте работает городской ГАСК и разбирается в проблеме", — отметили в мэрии.

Напомним, ранее мы сообщали, что в центре Киева в июле появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски.

Кроме того, в центре Киева, возле Дворца Украина, началось создание мурала "Круты", посвященного бою на железнодорожной станции Круты зимой 1918 года. Тогда сотни молодых гимназистов, студентов и юнкеров встали на защиту Украины.

Тем временем, в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу.


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Тег Одесса, рисунок, демонтаж, мурал

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