В Киеве появился яркий мурал с мопсом: фото

Мурал создал известный киевский художник Виталий Гидеван

Фото: Виталий Гидеван в Facebook.

В Киеве на Позняках появился новый мурал в виде замечательного мопсика. Яркого песика нарисовал известный киевский художник Виталий Гидеван.

Рисунок появился на стене подземного гаража на улице Анны Ахматовой, 31, который до этого украшали не очень приятные надписи и рисунки местных хулиганов.

На работу художник потратил несколько часов, а местные жители запечатлели процесс появления яркого рисунка.











"Клубнично-мопсовый фреш +1 красочный дворик", - написал на своей странице Виталий Гидеван в подписи к муралу с собакой.

Ранее мы писали, что в Киеве на ул. Зои Космодемьянской, 14/18, за пять дней нарисовали портрет Симона Петлюры, украинского политдеятеля. Рисунок площадью в 150 кв. м приурочили к его 140-му дню рождения. На мурал художник Андрей Пальваль потратил более 370 баллончиков краски.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в центре Киева появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски. В новом рисунке много символов. Например, страницы книг превращаются в бумажных птиц похожих на чаек.

Тем временем, в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу.

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