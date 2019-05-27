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В Киеве появится мурал с деревьями и большой черепахой

27 мая, 12:11

Рисунок создает известный киевский художник Виталий Гидеван

Фото: Виталий Гидеван в Facebook
Фото: Виталий Гидеван в Facebook.

В Киеве на фасаде одного из детских садиков появится новый мурал с деревьями и большой черепахой. Его начал рисовать известный киевский художник Виталий Гидеван.

"Работа только началась, в перерывах между майскими дождями и грозами. Планирую ее закончить до конца мая. Это будет небольшой подарок детям, которые занимаются в детском садике на Софийской Борщаговке", – рассказал "Сегодня" Виталий Гидеван.

Ранее мы писали, что в Киеве на ул. Зои Космодемьянской, 14/18, за пять дней нарисовали портрет Симона Петлюры, украинского политдеятеля. Рисунок площадью в 150 кв. м приурочили к его 140-му дню рождения. На мурал художник Андрей Пальваль потратил более 370 баллончиков краски.

Также мы писали, что в центре Киева в июле появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски. В новом рисунке много символов. Например, страницы книг превращаются в бумажных птиц похожих на чаек.

Тем временем, в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу.


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Тег Киев, рисунок, мурал

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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