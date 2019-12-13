В Киеве поймали "липового" полицейского на авто с символикой и проблесковыми маячками: видео

Машину, замаскированную под полицейское авто, накануне задержали в Киеве. Транспорт с символикой и проблесковыми маячками заметили сами патрульные. Водитель был в форме полицейского, но служебных документов при себе не имел. Выяснилось, что это Instagram-блогер, который просто хотел развлечь публику. На шутника составили протокол, а машину забрали на штрафплощадку.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Черновцах юноша пробежался по машине патрульных и эта выходка попала на видео. В пресс-службе патрульной полиции рассказали, что юноша и его друг решили снять видеоролик, чтобы похвастаться им в соцсетях.

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Напомним, ранее в Ровно молодой парень, запустив своеобразный "сhallenge", пробежал по служебному автомобилю патрульной полиции. Хулиган снял все на видео и разместил в интернете, призывая других к продолжению подобных действий.

А в Луцке пьяная женщина-водитель укусила инспектора Нацполиции во время общения с правоохранителями. В крови женщины обнаружили 2,95 промилле алкоголя, что в 14 раз выше допустимой нормы.

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