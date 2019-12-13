Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,56
26,24

В Киеве поймали "липового" полицейского на авто с символикой и проблесковыми маячками: видео

13 декабря, 19:49

На опасное «переодевание» парень пошел ради Instagram

Машину, замаскированную под полицейское авто, накануне задержали в Киеве. Транспорт с символикой и проблесковыми маячками заметили сами патрульные. Водитель был в форме полицейского, но служебных документов при себе не имел. Выяснилось, что это Instagram-блогер, который просто хотел развлечь публику. На шутника составили протокол, а машину забрали на штрафплощадку.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Черновцах юноша пробежался по машине патрульных и эта выходка попала на видео. В пресс-службе патрульной полиции рассказали, что юноша и его друг решили снять видеоролик, чтобы похвастаться им в соцсетях.

Реклама

Напомним, ранее в Ровно молодой парень, запустив своеобразный "сhallenge", пробежал по служебному автомобилю патрульной полиции. Хулиган снял все на видео и разместил в интернете, призывая других к продолжению подобных действий.

А в Луцке пьяная женщина-водитель укусила инспектора Нацполиции во время общения с правоохранителями. В крови женщины обнаружили 2,95 промилле алкоголя, что в 14 раз выше допустимой нормы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев полиция символика блогер патрульные

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве женщина нашла в куске хлеба кольцо с бриллиантами
В Киеве женщина нашла в куске хлеба кольцо с бриллиантамиПроисшествия
На Майдане прошло вече накануне
На Майдане прошло вече накануне "нормандской встречи": полное видеоДругие новости
Нападения на женщин в Киеве: почему не могут обезвредить преступника и как защититься
Нападения на женщин в Киеве: почему не могут обезвредить преступника и как защититьсяДругие новости
"Варта на Банковой": под Офисом президента собралось уже более тысячи человекДругие новости
В полиции рассказали, сколько украинцев пришли на Майдан и на Банковую
В полиции рассказали, сколько украинцев пришли на Майдан и на БанковуюДругие новости
В Киеве объявлен желтый уровень опасности: названа причина
В Киеве объявлен желтый уровень опасности: названа причинаДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...