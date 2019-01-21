В Ровно хулиган выпрыгнул на крышу автомобиля патрульных
Юноша пробежался по служебной машине и выложил видео своего «подвига» в Интернет
В Ровно молодой парень, запустив своеобразный "сhallenge", пробежал по служебному автомобилю патрульной полиции. Хулиган снял все на видео и разместил в сети Интернет, призывая других к продолжению подобных действий.
"20 января, около 18 часов, 20-летний житель поселка Гоща позвонил на горячую линию "102" и признался, что три дня назад он пробежался по полицейскому автомобилю", – сообщают в полиции.
С факту хулиганства следственным Ровенского отдела полиции начато досудебное расследование. Виновному грозит наказание в виде штрафа, ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет. Сейчас правонарушитель общается со следователями.
Напомним, не так давно в Тернополе водитель перед полицейскими откупорил бутылку водки и выпил, не дождавшись освидетельствования в медучреждении. Патрульные доставили нарушителя в отделение полиции и составили на него протокол.
Ранее во Львове мужчина в нетрезвом состоянии попал в полицейский участок и там разделся перед патрульными.
А на Закарпатье пьяный священник полез в драку с копами.
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