В Ровно хулиган выпрыгнул на крышу автомобиля патрульных

Юноша пробежался по служебной машине и выложил видео своего «подвига» в Интернет

Юноша выбрался на крышу автомобиля. Фото: Facebook

В Ровно хулиган выпрыгнул на крышу автомобиля патрульных //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5ac/ca3/5c45acca36c04.png //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5ac/ca3/5c45acca36c04.png 2019-01-21T13:36:00+02:00 Запад Юноша пробежался по служебной машине и выложил видео своего «подвига» в Интернет

В Ровно молодой парень, запустив своеобразный "сhallenge", пробежал по служебному автомобилю патрульной полиции. Хулиган снял все на видео и разместил в сети Интернет, призывая других к продолжению подобных действий.

"20 января, около 18 часов, 20-летний житель поселка Гоща позвонил на горячую линию "102" и признался, что три дня назад он пробежался по полицейскому автомобилю", – сообщают в полиции.

С факту хулиганства следственным Ровенского отдела полиции начато досудебное расследование. Виновному грозит наказание в виде штрафа, ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет. Сейчас правонарушитель общается со следователями.

Напомним, не так давно в Тернополе водитель перед полицейскими откупорил бутылку водки и выпил, не дождавшись освидетельствования в медучреждении. Патрульные доставили нарушителя в отделение полиции и составили на него протокол.

Ранее во Львове мужчина в нетрезвом состоянии попал в полицейский участок и там разделся перед патрульными.

А на Закарпатье пьяный священник полез в драку с копами.

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