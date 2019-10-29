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Покурил марихуаны и пошел развозить пассажиров: в Киеве поймали опасного водителя

29 октября, 15:04

Игорь Серов

За неделю это уже второй водитель под наркотиками, который перевозил людей

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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В Киеве на улице Заболотного патрульные полицейские поймали водителя маршрутки, который управлял ею без прав, да еще и под воздействием наркотиков.

"Полицейские заметили автобус, водитель которого очень спешил и совершал при этом необычные маневры, – сообщил первый замглавы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. – В итоге водитель остановился, в салон зашли 15 пассажиров. Патрульные начали проверять у него документы и выяснили, что по решению суда этот водитель был лишен права управлять транспортом, потому как ранее был пойман пьяным за рулем. Но и это оказалось не все".

По словам Билошицкого, патрульные заметили, что и в этот раз водитель визуально не трезв – у него были расширены зрачки и при этом не реагировали на свет, пальцы рук заметно дрожали.

Водителя доставили в больницу, где врач-нарколог провел осмотр. Как выяснилось, водитель курил марихуану. На нарушителя составили два протокола и оштрафовали на более чем 20 тыс. грн.

По данным полиции, за последнюю неделю это уже второй подобный случай. В состоянии наркотического опьянения на днях был пойман водитель перегруженной маршрутки в Виннице. Полицейские остановили ее после того, как увидели, что салон переполнен пассажирами.

Напомним, в начале октября полицейские назвали пять главных причин ДТП в Украине. Как оказалось, в этот список вошло и управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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ДТП штрафы маршрутка наркоман водители полиция водительские права

Источник: Сегодня

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