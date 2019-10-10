Штрафы за нарушение ПДД увеличат: поможет ли это уменьшить число аварий

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Полицейские назвали пять главных причин ДТП на украинских дорогах. Департамент патрульной полиции опубликовал статистику аварий и их главных причин за 9 месяцев нынешнего года, сравнив их с прошлым годом.

Как оказалось, самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости.

На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде.

Самих же аварий на трассах Украины стало больше почти на 7 тысяч по сравнению с таким же периодом прошлого года. Всего за три квартала произошло почти 115 тысяч ДТП. Рост аварий наблюдается во всех областях за исключением трех. В Николаевской, Черкасской и Черновицкой идет небольшое снижение – на 0,9%, 1,4% и 2,7%.

А вот наибольший рост аварийности появился в Кировоградской (25,1%), Донецкой (17,7%) и Закарпатской (17,5%) областях.

Вот как объясняют рост ДТП сами полицейские.

"У нас приграничная область, через которую проходит крупная международная транспортная артерия Киев-Чоп. Число транспорта постоянно увеличивается, а инфраструктура остается прежней, не приспособленной к такому числу автомобилей. Например, возьмем ситуацию в Ужгороде. Улицы узкие, дефицит паркомест. В итоге происходят столкновения, которые нам тоже приходится документировать. В то же время, в нашей области снизилось число погибших и травмированных в авариях", – рассказал сайту "Сегодня" глава патрульной полиции Закарпатской области Юрий Марценишин.

Больше стало аварий и на дорогах Киева. Число ДТП превысило 29 тыс., хотя в прошлом году составляло чуть больше 27,5 тыс. Одна из последних резонансных аварий произошла днем 10 октября в самом центре столицы – Ford столкнулся со "скорой", в результате чего последняя опрокинулась на бок.

Відео: Патрульна поліція Києва

Также полицейские рассказали, что каждые сутки в стране в среднем происходит 425 ДТП (в прошлом году – 396), ежедневно погибают 8 человек и еще 86 травмируются. Если анализировать ситуацию с начала года, то на трассах Украины погибли 2369 человек, а травмировались более 23 тыс. И по погибшим, и по травмированным также есть рост на уровне чуть более 4%.

По словам первого замглавы Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, после серии смертельных аварий были проанализированы причины подобных ДТП. Результаты оказались плачевными. Билошицкий привел пример, когда полицейские в Ровенской области остановили пассажирский автобус. Во время проверки копы установили, что шины на транспорте были повреждены, состояние здоровья водителя никто не проверял, но самым кричащим нарушением оказалось то, что водитель никогда в жизни не получал прав.

"Во время осмотра мест ДТП полицейские фиксируют отсутствие ремней безопасности для пассажиров автобусов, – заявил Билошицкий. – Техсостояние автобусов не соответствует требованиям, касающихся безопасности дорожного движения. Например, изношен протектор шин, недостаточно надежное состояние конструкции и крепление пассажирских сидений. Для перевозки пассажиров все еще используются переоборудованные в гаражах старые грузовые автобусы…".

По словам Билошицкого, Департамент патрульной полиции будет инициировать повышение штрафов за неудовлетворительное состояние пассажирского транспорта и оборудование пассажирских сидений в автобусах ремнями безопасности.

Надежда на лазер

На днях исполнился год, как патрульные полицейские ловят лихачей с помощью лазерного измерителя скорости TruCam. С октября 2018 года копы составили более 302 тыс. административных протоколов на таких водителей. Всего в Украине сейчас работают 100 приборов. Как правило, их задействуют на самых аварийных участках трасс.

"Там, где работают патрули с этим радаром, уже отмечаем снижение аварийности", – сказали нам полицейские.

Напомним, штраф за превышение скорости составляет 255 грн.

Как мы выяснили, в Едином госреестре судебных решений, начиная с октября 2018 года уже опубликованы более 970 решений судов. То есть, ежемесячно около 60 водителей оспаривают свои нарушения в судах. Свои претензии они аргументируют тем, что радар "приписал" им чужое нарушение. Опрошенные нами полицейские подтвердили, что часть водителей начинают оспаривать нарушение прямо на месте.

"Они заявляют, что радар якобы ошибся. Мол, скорость превысил другой водитель, который ехал рядом. Не соглашаясь с нарушением, подают в суд, но, как правило, суды отказывают им", – рассказали нам патрульные.

Штрафы повысят, скорость снизят

В следующем году в Украине могут повысить штрафы за нарушение ПДД и снизить допустимый порог превышения скорости. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков.

Автоэксперт Владимир Караваев говорит, что порог нужно снижать как можно быстрее.

"Сейчас допустимый порог скорости составляет +20 км/ч. Для населенных пунктов он огромен и недопустим. На мой взгляд, как эксперта и водителя, он должен составлять не более 5 км/ч. Другая ситуация – за пределами населенных пунктов. Там его, этот порог, нужно оставить. Объясню почему. Если впереди легкового авто едет на скорости 80 км/ч грузовик, то у легкового авто должна быть возможность обогнать на такой скорости, которая разрешена законом", – говорит Караваев.

К этому эксперт добавил, что повышение штрафов в Украине, как и в любой другой стране, эффективно лишь на протяжении полугода.

"Практика показывает, что спустя полгода об ужесточении ответственности водители начинают забывать и не обращать на нее внимание. Куда эффективнее системный контроль на дорогах", – говорит Караваев.

Напомним, в Украине уже на протяжении нескольких лет обговаривают внедрение тотальной видеофиксации нарушений ПДД. По подсчетам экспертов, стоимость проекта составляет около $500 млн и для его реализации необходимы инвесторы. В полиции уточняют, что наличие камер на трассах стало бы хорошим сдерживающим фактором.

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