В Киеве предлагают переименовать станцию метро, которую еще не построили

По мнению автора петиции, станция метро "Мостицкая" расположена якобы далеко от улицы Мостицкой

Киевляне предлагают переименовать станцию метро "Мостицкая" Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена (ветка на Виноградарь), которую еще не достроили. Соответствующая инициатива зарегистрирована на сайте петиций Киеврады.

"Те, кто давал название этой станции, смотрел по карте, где находится улица Мостицкая и будущая станция метро "Мостицкая"? Они находятся на большом расстоянии. Есть другие улицы, которые находятся ближе к новой станции метро. Логики в названии станции метро нет", – говорится в петиции, зарегистрированной 1 июня.

Отметим, что ветка метро на Виноградарь еще даже не построена и не открыта, там продолжаются активные строительные работы.

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Ранее сообщалось о коррупционном скандале вокруг строительства метро на Виноградарь. При этом работы по строительству станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии продлятся как минимум до 2021 года.

Также напомним, что в бюджете Киева на 2019 год на строительство метро на жилищный массив Виноградарь было предусмотрено 760 млн грн.

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