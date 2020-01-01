В Киеве преступников отслеживают "умные" камеры: как они работают

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В Киеве устанавливают "умные" камеры не только на дорогах, чтобы ловить нарушителей. По городу также действуют камеры, которые способны распознавать лица разыскиваемых лиц. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" начальник Печерского управления полиции столицы, полковник Андрей Дуброва.

По его словам, при расследовании практически всех преступлений столичная полиция прибегает к помощи этой системы.

"Много таких камер установлены в центре города. При необходимости берем видеозаписи, сделанные камерами ресторанов, частных магазинов. Кстати, в Киеве уже есть и такие камеры, которые распознают лица. Таких камер все больше и больше. Работают они по такому принципу: в систему загружается фотография разыскиваемого, если камера заметила такого человека, то начинается его распознавание. После этого система оповещает об этом. В Киеве уже есть удачные примеры поимки разыскиваемого преступника именно с помощью такой системы", – рассказал Дуброва.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с начальником Печерского управления полиции: "Угонщика в образе Эркюля Пуаро выдала шляпа".

Напомним, еще в 2017 году мы писали, что в Киеве 4 тысячи камер были подключены к единой системе видеонаблюдения. Например, на станциях подземки – "Золотые ворота" и "Вокзальная" – были впервые установлены специальные камеры с функцией распознавания лиц.

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