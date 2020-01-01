Угонщика в образе Эркюля Пуаро выдала шляпа: интервью с начальником Печерского управления полиции

/ Фото: Сегодня

Квартирные воры, автоугонщики, мошенники и прочие преступники, которые за один раз намереваются заработать если не на всю жизнь, то на долгое время, часто отправляются "на дело" в самый дорогой район страны. Не секрет, что столичный Печерск на протяжении многих лет манит не только украинских злоумышленников, но и криминальных гостей из соседних стран. Здесь есть случаи, когда воры вскрывали частный сейф в квартире и уносили с собой суммы, равные годовому бюджету небольшого города на закупку новых автобусов. Здесь были случаи воровства денег из кошельков в Верховной Раде. Атакам преступного мира подвергался и Офис президента. Впрочем, при этом район считается одним из самых безопасных в городе. О том, как выявляют и разоблачают профи уголовного мира, в интервью сайту "Сегодня" рассказал начальник Печерского управления полиции столицы, полковник Андрей Дуброва.

- Андрей Николаевич, с начала года в центре Киева, и непосредственно на Печерске, произошло немало событий, которые были в поле зрения полиции. Какие из дел запомнились больше всего?

- В нашем районе стабильно большой поток гостей, и не только законопослушных граждан. Расскажу о недавнем раскрытии мошенничества, которое отличается от многих других нестандартной схемой. Все началось с того, что на улице Эспланадной дельцы арендовали офис и начали там работать. Контора предлагала квартиры в аренду, но само жилье клиентам не показывали. С клиентами подписывали договор, брали с них плату за первый и последний месяцы. То есть речь шла о суммах в 13-14 тысяч гривен с каждого человека. После этого клиенту предоставляли адрес и человек отправлялся в квартиру. Но адреса были нереальными!

- Как развивались события дальше?

- Когда возмущенный клиент возвращался в офис, то ему показывали подписанный им договор. В документе было написано, что это договор о предоставлении информационных услуг и не более. Но в разговоре они предлагали людям квартиры в аренду. То есть было совершено мошенничество. Расследуя это преступление, пришлось делать даже контрольную закупку такой услуги. Пришлось выделять необходимую сумму. В итоге преступление раскрыто, уже подписано более 30 подозрений фигуранткам. Кстати, как оказалось, эти девушки ранее занимались подобным в Харькове, откуда они родом.

- Кроме этих мошенниц, отличался ли кто-то еще нестандартностью преступления?

- Да, был угонщик в образе известного сыщика Эркюля Пуаро. В такой же шляпе, как и у того детектива. Так вот, четыре месяца тому назад преступник угнал автомобиль BMW X3 прямо на глазах у владелицы. Через некоторое время мы задержали это авто под управлением этого же человека. Его задержали. Он стал утверждать, что купил это авто. Но поначалу мы не могли этого опровергнуть. И вот однажды оперативники разыскали в соцсетях фото этого человека в той самой шляпе, в которой он совершал угон. После этого раскрыть преступление оказалось уже несложным делом.

- В Киеве часто сообщают о минировании того или иного здания. Как часто "минировали" Верховную Раду, Кабмин, Офис президента?

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- Бывает, что в одном сообщении говорится о заминировании едва ли не всех объектов на территории района: больниц, магазинов, роддомов, Верховной Рады. Что касается ВР, то с начала года ее "минировали" 4 раза. Офис президента – 3 раза, Кабмин – 1 раз. Кстати, об одном из "минеров" известно, что он приходил в Офис президента, не получил желаемого ответа, обиделся и психанул. Приехав на железнодорожный вокзал Киева, мужчина набрал 102 и сообщил, что, мол, Офис президента заминирован. После этого сел на поезд и отправился к себе домой в Кропивницкий. Мы его вычислили и с помощью коллег он был задержан. Его привезли в Киев, где мы ему и предъявили подозрение.

- В последние годы в Киеве была непростая ситуация с автоугонами. Сколько машин угнали на Печерске с начала года?

- Если сравнивать с прошлым годом, то угонов становится меньше. Давайте обратимся к цифрам. В прошлом году было 65 угонов, в нынешнем – 50. Полиция прилагает много усилий, но проблем много. Не секрет, что в нашем районе много элитных авто, поэтому угонщики, которые специализируются на них, знают специфику нашей работы. Соответственно, принимают такие меры, которые усложняют поиск автомобилей. Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют водителям позаботиться о безопасности своего автотранспорта — установить современные противоугонные средства и дополнительные механические устройства.

- Как часто видеокамеры помогают раскрывать преступления?

- При расследовании практически всех преступлений прибегаем к помощи этой системы. Много таких камер установлены в центре города. При необходимости берем видеозаписи, сделанные камерами ресторанов, частных магазинов. Кстати, в Киеве уже есть и такие камеры, которые распознают лица. Таких камер все больше и больше. Работают они по такому принципу: в систему загружается фотография разыскиваемого, если камера заметила такого человека, то начинается его распознавание. После этого система оповещает об этом. В Киеве уже есть удачные примеры поимки разыскиваемого преступника именно с помощью такой системы.

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- В районе много дорогих магазинов. Как часто и каким образом там происходят кражи?

- Воруют и продукты, и вещи. Были случаи, когда ночью из магазина украли около 30-40 шуб. Работают так: взламывают двери, забегают туда, за 50 секунд выносят столько товара, сколько могут вынести, и скрываются на машине. То есть все это успевали сделать, пока работает сигнализация. Работаем над раскрытием этого преступления.

- С какими претензиями, заявлениями жители Печерска обращаются к своим участковым?

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- Очень часто происходят попытки рейдерских захватов квартир жителей Печерска. Мы этому всячески противостоим.

- Как часто на Печерске обворовывают квартиры?

- С начала года зарегистрирована 171 такая кража. Как правило, их совершают гости из восточных стран. Некоторые из задержанных рассказывали о том, почему едут именно к нам. Так и говорят, что прилетают на неделю-месяц, "поработали" и улетают.

- Как орудуют домушники?

- Сначала ставят метки на двери квартиры. Например, между дверью и дверной коробкой ставят миниатюрную скобу, вырезанную из пластиковой бутылки. Ставят ее так, что обычному человеку ее не заметить. Через 2-3 дня приходят и смотрят, на месте ли метка или все же кто-то приходит в квартиру. Консьержи очень редко чем-то в состоянии помочь полиции. Несмотря на это, у нас есть достаточно много раскрытий и задержаний.

- Насколько большие суммы уносят с собой из чужих квартир?

- Большие. Был случай, когда воры унесли с собой из квартиры более 800 тысяч долларов. Был и такой случай, когда воры забрались в квартиру, подобрав ключ, и в шкафу-купе обнаружили сейф. Он для них стал проблемным из-за того, что был приварен к рельсу. Рельс, в свою очередь, был залит в пол. Так вот, домушники начали резать сейф. Работали не один час. Им помогло то, что этажом выше велись строительные работы и общий шум не вызывал ни у кого подозрений. Из сейфа они забрали тогда порядка 40 тыс. долларов. Также в сейфе было оружие. Работаем над раскрытием этой кражи. Ошибка хозяев была в том, что у них в квартире хоть и была сигнализация, но не работала. Как правоохранитель могу сказать, что в данном случае домушники точно бы не успели унести деньги. Минут через 5 приехал бы наряд и задержал их.

Напомним, в конце ноября 2019 года Печерский суд Киева отпустил главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко под залог в 3 млн грн:

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